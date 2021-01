Με ένα φαντασμαγορικό σόου στην πλατεία της Νέας Υόρκης, την Τάιμς Σκουέαρ, η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν η πρωταγωνίστρια στην εκδήλωση για την υποδοχή του νέου έτους. Ντυμένη στα ολόλευκα, η σταρ έστειλε ένα μήνυμα για αγάπη και υγεία, ενώ εμφανίστηκε σαν την κορυφή μιας τούρτας με χιλιάδες φτερά.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το νέο της single, ”In the Morning”, μια νέα εκδοχή του πρώτου της χιτ ”Waiting for Tonight” αλλά και μία… νέα διασκευή του θρυλικού ”Dream On” των Aerosmith που κυκλοφόρησε το 1973. Αν γνωρίζεις το κομμάτι, θα ξέρεις σίγουρα πως περιλαμβάνει μια αρκετά ψηλή νότα, που ταιριάζει απόλυτα στον Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith αλλά λίγοι κατάφεραν να την μιμηθούν. Για την ακρίβεια, πολλοί αποφεύγουν το τραγούδι γι’ αυτό τον λόγο, ενώ άλλοι την χαμηλώνουν στα μέτρα τους.

Η Τζένιφερ Λόπεζ το τόλμησε να «εκτελέσει» το τραγούδι και όπως φάνηκε… το αποτέλεσμα δεν τη δικαίωσε. δεν ανήκει στην τελευταία κατηγορία. Μια… κραυγή της μας έπιασε εξ απροόπτου και κατέληξε να γίνεται το πρώτο viral του 2021, με τα σχόλια στο Twitter να πέφτουν «βροχή».

I just caught J Lo’s performance on #RockinEve last night and I’m really impressed with her “Dream On” cover. I was cringing thinking she wouldn’t be able pull off that big ol high note in the song but then she nails it! @JLo has chops I didn’t know she had. Great job! #Micdrop pic.twitter.com/u1sFbye7Xv

— Ryann Nicole Angel ☮💜⚜ (@MsAngel80) January 2, 2021