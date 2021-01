Ο Γιώργος Τσαλίκης έκανε μια πραγματική επική ανάρτηση στην ομάδα του Facebook «Thank you, Next» με αφορμή το φλερτ μιας νεαρής που πήγε στραβά.

Στις αρχές των 00s τότε που ο νεαρός Γιώργος Τσαλίκης πραγματοποιούσε τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα, ήταν έτοιμος να υλοποιήσει το πρώτο του βίντεο κλιπ για το κομμάτι «Με χαλάει». Μάλιστα, ο τραγουδιστής όπως αποκαλύπτει, είχε μόλις κάνει μια από τις παρθενικές του τηλεοπτικές εμφανίσεις στη Ρούλα Κορομηλά.

Τον καιρό εκείνο, όπως περιγράφει ο ίδιος, είχε βρεθεί στην εταιρεία παραγωγής, «Άνωση» και εν αναμονή των ραντεβού του, μια κοπέλα του ζήτησε το τηλέφωνό του για να μιλήσουν για συνεργασία. Έτσι και έγινε. Εκείνος έδωσε τον αριθμό του και ακολούθησε επικοινωνία με SMS.

Tότε ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Τη ρωτάω κι εγώ ευθέως

“Τι είναι αυτό που θέλεις τελικά;”

Και μου απαντάει:

“Πάντα ήθελα να πάω με τον Κουρκούλη”

Παγώνω.

“Τον ποιον;” ξαναρωτάω.

Και συνεχίζει:

“Έλα ρε Νίκο κοφτό. Σε θέλω!”

Τα παρακάτω περιγράφει γλαφυρά ο Γιώργος Τσαλίκης, με ανάρτησή του, στο Thank you, Next. Όπως φαίνεται, τελικά τον χάλασε που τον μπέρδεψαν με τον Νίκο Κουρκούλη και δεν απάντησε ποτέ ξανά στη θαυμάστρια που τον «πολιορκούσε».

