Την ώρα της αναμέτρησης με τη Σέπτον Μάλετ για το κύπελλο Αγγλίας, οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο, παρακολούθησαν μία απίστευτη σκηνή. Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων της Μπλάκφιλντ εντ Λάνγκλεϊ (σ.σ. συμμετέχει στην 9η κατηγορία), Κόνορ Μασέκο, βγήκε ξαφνικά από το γήπεδο, προκειμένου να ικανοποιήσει τη… φυσική ανάγκη του.

«Έφυγε και πήδηξε τον φράκτη. Μερικές φορές όταν πρέπει να πας, πρέπει να πας. Έμεινα άναυδος. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από την απόφαση του διαιτητή», είπε ο προπονητής του Μασέκο, μιλώντας στο BBC.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι των φιλοξενούμενων, φρόντισαν να διασκεδάσουν με το περιστατικό και ενόψει του επαναληπτικού, εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Μετά από μια ασυνήθιστη κόκκινη κάρτα στον πρώτο αγώνα, που έληξε χωρίς νικητή, ψάχνουμε για χορηγό αγώνα. Υδραυλικοί ή εγκαταστάτες δημόσιων τουαλετών, εκμεταλλευθείτε το!».

The replay of “urinate gate” is Tuesday 6th September as @bandlfc make the trip back to The Playing Fields in the @EmiratesFACup. After an unusual red card in the first tie (possibly a first) we are looking for a match sponsor. Plumbers or portaloo companies, take advantage!

— Shepton Mallet AFC (@Mallet_AFC) September 3, 2022