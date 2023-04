ΗΠΑ: Τον τρόμο έζησαν επιβάτες της πτήσης American Airlines, όταν διαπίστωσαν πως ένας από τους κινητήρες αεροπλάνου είχε αρπάξει φωτιά.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής (23.4.2023) σε πτήση από το Κολόμπους για το Φοίνιξ της Αριζόνα όταν ξέσπασε φωτιά στο αεροπλάνο Boeing 737.

Το πλήρωμα ανακοίνωσε στους επιβάτες ότι ένας από τους κινητήρες παρουσίαζε πρόβλημα. Έντρομοι οι επιβάτες διαπίστωσαν ότι φωτιά έβγαινε από τον κινητήρα.

Σύμφωνα με το Reuters, το πιθανότερο σενάριο είναι κάποιο πουλί να μπήκε στην τουρμπίνα λίγο μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά.

Δείτε τη στιγμή σε βίντεο

A video uploaded to social media showed flames coming from the engine of an American Airlines plane after a bird apparently struck the engine shortly after it took off from the airport in Columbus, Ohio pic.twitter.com/l7DvZtSZ46

— Reuters (@Reuters) April 24, 2023