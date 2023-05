Η συγκεκριμένη πρόταση γάμου έγινε viral με τους μισούς χρήστες του διαδικτύου να αποθεώνουν και τους άλλους μισούς να κατακρίνουν.

Τι έχει γίνει λοιπόν. Η Έρικα Μέρφι μοιράστηκε ενθουσιασμένη στο Twitter την 1η Μαΐου μια φωτογραφία του λαμπερού διαμαντένιου δαχτυλιδιού της μαζί με ένα χειρόγραφο σημείωμα – και τη φράση «Θα με παντρευτείς;» γραμμένη πάνω σε ένα πρόχειρα σκισμένο κομμάτι χαρτί.

«Ήταν λοιπόν ένας καταπληκτικός χρόνος με τον άνθρωπό μου» έγραψε η εκστασιασμένη μέλλουσα νύφη μαζί με το στιγμιότυπο. «Σήμερα το πρωί πριν φύγω για τη δουλειά, άφησε αυτό στο μπάνιο για να το βρω. Είπα ναι!» έγραψε προσθέτοντας το hashtag #FutureMrsHomes (μέλλουσα κυρία Χόουμς).

So it’s been an amazing year with my guy. This morning before I left for work he left this in the bathroom for me to find. I said YES! #FutureMrsHomes pic.twitter.com/Yf5EijKrFz

— Erica Murphy (@EricaMurphyTV) May 1, 2023