Περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση του Fly - Over για το κλείσιμο 7 ωρών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα το βράδυ στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, τμήμα του δρόμου θα κλείσει για συνολικά 7 ώρες. Υπενθυμίζεται ότι ανακοίνωση για το θέμα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν είχε εκδώσει και η Τροχαία.

Διαβάστε περισσότερα για τον αποψινό αποκλεισμό του Περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη