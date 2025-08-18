Ελλάδα Θεσσαλονίκη Local News Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση του Fly - Over για το κλείσιμο 7 ωρών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα το βράδυ Δευτέρας, 18 Αυγούστου.

Caption
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα το βράδυ στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, τμήμα του δρόμου θα κλείσει για συνολικά 7 ώρες. Υπενθυμίζεται ότι ανακοίνωση για το θέμα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν είχε εκδώσει και η Τροχαία.

Διαβάστε περισσότερα για τον αποψινό αποκλεισμό του Περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη Local News Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader