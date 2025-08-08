Πέθανε ο αστροναύτης Τζιμ Λόβελ της αποστολής Apollo 13

Ο διάσημος αστροναύτης της NASA Jim Lovell, ο οποίος ηγήθηκε της αποστολής Apollo 13 που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια προσγείωσης στη Σελήνη το 1970, απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών.

Ο Lovell απεβίωσε στις 7 Αυγούστου στο Lake Forest του Ιλινόις, σύμφωνα με δελτίο τύπου της NASA. Η αιτία θανάτου δεν έγινε αμέσως γνωστή.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η οικογένεια του Λόβελ ζήτησε να διατηρηθεί η ιδιωτικότητα, αλλά δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «με λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, του πλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ Τζέιμς Α. «Τζιμ» Λόβελ, πιλότου και αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, αστροναύτη, ηγέτη και εξερευνητή του διαστήματος».

«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για την εκπληκτική ζωή και τα επαγγελματικά του επιτεύγματα, με αποκορύφωμα τη θρυλική ηγεσία του στην πρωτοπορία των επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων», σημείωσε η οικογένεια στην ανακοίνωσή της. «Αλλά, για όλους μας, ήταν ο μπαμπάς, ο παππούς και ο ηγέτης της οικογένειάς μας. Και το πιο σημαντικό, ήταν ο ήρωάς μας. Θα μας λείψει ο ακλόνητος οπτιμισμός του, το χιούμορ του και ο τρόπος με τον οποίο έκανε τον καθένα μας να νιώθει ότι μπορούμε να κάνουμε το αδύνατο. Ήταν πραγματικά μοναδικός».

Η αποστολή Apollo 13

Ο Λόβελ ήταν ήδη γνωστός μεταξύ των αστροναυτών της NASA, έχοντας πετάξει στο διάστημα στις αποστολές Gemini 7, Gemini 12 και Apollo 8, πριν επιλεγεί για να διοικήσει το Apollo 13, το οποίο θα σηματοδοτούσε την τρίτη επιτυχημένη επανδρωμένη προσγείωση στη Σελήνη για τη NASA.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ατυχής αποστολής — στην οποία συμμετείχαν ο Λόβελ, καθώς και οι αστροναύτες Τζον Σουίγκερτ Τζούνιορ και Φρεντ Χέιζ Τζούνιορ — μια δεξαμενή οξυγόνου που βρισκόταν στο διαστημικό σκάφος της αποστολής εξερράγη όταν βρίσκονταν περίπου 200.000 μίλια μακριά από τη Γη.

Ο Λόβελ μετέφερε την είδηση στο κέντρο ελέγχου της αποστολής, λέγοντας «Χιούστον, έχουμε ένα πρόβλημα εδώ».

Με τη ζημιά να έχει ουσιαστικά καταστρέψει την πηγή ενέργειας του πληρώματος και άλλα είδη υποστήριξης ζωής, το πλήρωμα του Apollo 13 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει απότομα την αποστολή του στην επιφάνεια της Σελήνης και να χρησιμοποιήσει αρκετές εκτοξεύσεις κινητήρων για να περιστρέψει το σκάφος στην άλλη πλευρά της Σελήνης και να επαναφέρει την πορεία του προς τη Γη.

Σε δήλωση που εξέδωσε την Παρασκευή, ο αναπληρωτής διοικητής της NASA Σον Ντάφι αναγνώρισε την «ήρεμη δύναμη υπό πίεση» του Λόβελ, η οποία «βοήθησε το πλήρωμα να επιστρέψει με ασφάλεια στη Γη και απέδειξε την γρήγορη σκέψη και την καινοτομία που επηρέασαν τις μελλοντικές αποστολές της NASA».