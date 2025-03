Πέθανε ο ηθοποιός Simon Fisher-Becker, γνωστός από το «Harry Potter» και το «Doctor Who»

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του Simon Fisher-Becker ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Ο ηθοποιός έγινε γνωστός μέσα από τους ρόλους του στο «Harry Potter» και στο «Doctor Who».

Ο θάνατος του Fisher-Becker επιβεβαιώθηκε από τη μάνατζέρ του, Kim Barry της Jaffrey Management.

«Σήμερα έχασα όχι μόνο έναν πελάτη στο πρόσωπο του Σάιμον Φίσερ-Μπέκερ, αλλά και έναν στενό προσωπικό φίλο επί 15 χρόνια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το τηλεφώνημα που του έκανα όταν του προσφέρθηκε ο ρόλος του Ντόριου Μολντόβαρ στο "Doctor Who" του BBC. Ο Simon ήταν επίσης συγγραφέας, αφηγητής και σπουδαίος δημόσιος ομιλητής. Με βοήθησε πάρα πολύ και ήταν ευγενικός, ευγενικός και ενδιαφερόταν για όλους», είπε σε δήλωσή της η μάνατζέρ του.

«Τα συλλυπητήριά μου στον σύζυγό του, Τόνι, στον αδελφό του, στις ανιψιές και τους ανιψιούς του, καθώς και στη λεγεώνα των θαυμαστών του.»

Ποιος ήταν ο Σάιμον Φίσερ Μπέκερ

Ο Φίσερ-Μπέκερ είχε πολλές κινηματογραφικές συμμετοχές, ωστόσο ο πιο αναγνωρίσιμος ρόλος του ήταν αναμφίβολα εκείνος του Φαρδύ Φριάρ, του φαντάσματος του Χάφλπαφλ, στην ταινία Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος του 2001 (γνωστή ως Harry Potter and the Sorcerer’s Stone στις ΗΠΑ).

Την Κυριακή, ο σύζυγός του επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του μέσω ανάρτησης στο Facebook.

«Γεια σας, είμαι ο Τόνι, ο σύζυγος του Σάιμον», έγραψε. «Έχω πολύ θλιβερά νέα. Σήμερα, στις 2:50 το απόγευμα, ο Σάιμον έφυγε από τη ζωή.»

«Θα κρατήσω ανοιχτό αυτόν τον λογαριασμό για λίγο ακόμα. Δεν είμαι σίγουρος αν θα ξανακάνω κάποια ανάρτηση. Ευχαριστώ», πρόσθεσε.

Εκτός από τον ρόλο του στο Χάρι Πότερ, ο Φίσερ-Μπέκερ ήταν γνωστός και ως Ντόριουμ Μαλντόβαρ στις Σεζόν 5 και 6 της σειράς Doctor Who.

Αργότερα επανέλαβε τον ρόλο του στη σειρά podcast Doctor Who: The Eleventh Doctor Chronicles and Jenny — The Doctor’s Daughter.

Συμμετείχε επίσης στην επιτυχημένη κωμική σειρά του BBC Puppy Love, καθώς και σε κλασικές βρετανικές σειρές, όπως One Foot in the Grave, The Bill, Love Soup και Afterlife.

Ο Φίσερ-Μπέκερ είχε επίσης έναν ρόλο στην οσκαρική ταινία Les Misérables του 2012.