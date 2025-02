Πέθανε ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, Βαΐτσης Αποστολάτος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ο πρώην βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ και αντιπρόεδρος της Βουλής, Βαΐτσης Αποστολάτος. Την είδηση έκανε γνωστή ο επίσης πρώην βουλευτής του κόμματος, Κωστής Αϊβαλιώτης, ο οποίος ήταν και κουμπάρος του.



«Αγαπημένος φίλος μου και κουμπάρος μου ο Βαϊτσης Αποστολάτος έφυγε χτες. Άφησε αποτύπωμα ήθους και ευγένειας ως βουλευτής και ως Αντιπρόεδρος της Βουλής. Ο πόνος όσων τον αγαπούσαμε και συνδεόμασταν στενά μαζί του είναι απερίγραπτος», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ο Κωστής Αϊβαλιώτης.

Ποιος ήταν ο Βαΐτσης Αποστολάτος

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1950 και είναι ιατρός χειρουργός και δημοσιογράφος.



Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Universita degli Studi di PISA et di PARMA, Facolta di Medicina et Chirurgia, Andrologia Clinica et Sociale. Επίσης σπούδασε στο Αθήναιον Πανεπιστήμιο και στα Toledo-Esp, Paris-FR, Heidelberg-D, Cumbria, Ulverston, N.W England-(UK).



Διετέλεσε πρώτος Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΛΑ.Ο.Σ και υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Γραφείου-Γραμματείας του Κόμματος. Πρόεδρος Ο.Κ.Ε Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ΟΚΕ Τουριστικής Ανάπτυξης. Σύμβουλος – Επιστημονικός Συνεργάτης – Στέλεχος «Υγεία», «ΙΑΣΩ», «Όμιλος Ιατρικού Αθηνών». Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς & Μαιευτικής, Γυναικολογικής, Ενδοκρινολογικής, Νεογνο-παιδο-εφηβικής, Μαστολογικής, Γ.Γ. Ελληνικής Σεξολογικής Ανδρολογικής Εταιρείας. Μέλος Διεθνών Επιστημονικών Οργανισμών: World Association Sexology, American Biologics, Antiaging Integrative, Tibetan Medicine, F.I.G.O, E.A.G.O, ICPP.. Εκδότης, Συγγραφέας βιβλίων, Αρχισυντάκτης στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, Δημοσιογράφος 9,84 Ραδιοφωνικός Παραγωγός, T.V. Sex-therapy, Couple counseling, Life couching. Καθηγητής Αγωγής Υγείας «Αναβρύτων», «Βαρβάκειος».



Πολιτεύτηκε με τη Ν.Δ στον Πειραιά από το 1996-2006.



Εξελέγη Βουλευτής Α΄Πειραιώς και Νήσων του ΛΑ.Ο.Σ στις εκλογές του 2007 και του 2009 και εξελέγη Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, στο αξίωμα του Ζ' και Στ΄ Αντιπροέδρου.

Συλλυπητήρια από τον Νικήτα Κακλαμάνη

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του πρώην βουλευτή – ιατρού.



«Με αισθήματα ιδιαίτερης θλίψης πληροφορήθηκα την απώλεια του αγαπητού πρώην συναδέλφου, διακεκριμένου ιατρού και βουλευτή Βαΐτση Αποστολάτου, ο οποίος διακρίθηκε ως γυναικολόγος, αλλά και ως πολιτικός.



Γεννήθηκε στον Πειραιά και παράλληλα με την επιστημονική του δραστηριότητα ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τα κοινά ως πολιτευτής της ΝΔ στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ήταν από τα βασικά στελέχη του κόμματος Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Διετέλεσε δύο φορές βουλευτής (2007-2009, 2009-2012) και ισάριθμες Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (2008-2009, 2009-2012) υπηρετώντας με ιδιαίτερη αφοσίωση τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.



Στην οικογένειά του και στους οικείους εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».