Πέθανε σε ηλικία 83 ετών η τηλεοπτική σταρ της εκπομπής «How Clean Is Your House?»

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή η Κιμ Γούντμπερν, η τηλεοπτική σταρ της εκπομπής της βρετανικής τηλεόρασης «How Clean Is Your House?». Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Γούντμπερν «έφυγε» μετά από σύντομη ασθένεια, ενώ δίπλα της βρισκόταν ο επί χρόνια σύζυγός της, Πίτερ.

«Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η αγαπημένη μας Κιμ Γούντμπερν έφυγε από τη ζωή εχθές, έπειτα από σύντομη ασθένεια. Η Κιμ ήταν ένας εξαιρετικά ευγενικός, τρυφερός, χαρισματικός και δυναμικός άνθρωπος.

Ο σύζυγός της, Πίτερ, είναι συντετριμμένος από την απώλεια της συντρόφου της ζωής του. Είμαστε περήφανοι για όλα όσα κατάφερε στη ζωή και στην καριέρα της. Παρακαλούμε με σεβασμό να δοθεί στον Πίτερ και στους στενούς της φίλους ο απαραίτητος χρόνος και η ιδιωτικότητα για να πενθήσουν. Δεν πρόκειται να δοθούν άλλες λεπτομέρειες», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο μάνατζέρ της.

Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, που διαχειρίζεται ο σύζυγός της, αναφέρεται: «Η υπέροχη, πανέμορφη Κιμ μου έφυγε από κοντά μας χθες το βράδυ. Ο Θεός να σε ευλογεί, αγάπη μου».

Όταν συνεργάστηκε με τη Άγκι Μακένζι, η κοινή τους εκπομπή - στην οποία καθάριζαν εξαιρετικά βρώμικα σπίτια ενώ δεν δίσταζαν να πετούν καυστικά σχόλια στους ενοίκους - αποδείχθηκε αναπάντεχη επιτυχία. Το «How Clean Is Your House?» συγκέντρωσε 4 εκατομμύρια τηλεθεατές, αγγίζοντας τα νούμερα του Big Brother. Η εκπομπή προβλήθηκε από το Channel 4 από το 2003 έως το 2009.

Η καριέρα της περιλάμβανε και άλλες εμφανίσεις σε γνωστά βρετανικά προγράμματα όπως το «Loose Women», το «This Morning» και το «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!»,

Δείτε την ανάρτηση: