Πέτρος Ιακωβίδης: Αγαπάει και ταξιδεύει ως την Αίγυπτο

Το «Σ’ αγαπάω όπως είσαι», που αγαπήθηκε από το κοινό και έγινε viral μέσα από τις εμφανίσεις του Πέτρου Ιακωβίδη, πριν ακόμα κυκλοφορήσει, κατέκτησε κορυφαίες θέσεις στο Official IFPI Airplay Chart by Media Inspector σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την κυκλοφορία του.

Στις πρώτες θέσεις

Συγκεκριμένα μέσα στην πρώτη εβδομάδα βρέθηκε στο TOP10 του Official AirPlay Chart by Media Inspector όπου και παραμένει, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση του Official IFPI Airplay Chart GR by Media Inspector. Το κομμάτι που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι μία γλυκιά, τρυφερή και συνάμα δυναμική μπαλάντα για την ουσία του συναισθήματος.

Ο ίδιος ο Πέτρος Ιακωβίδης έγραψε τη μουσική, καθώς και τους στίχους μαζί με τη Βίκυ Γεροθόδωρου. To music video, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κωστελίδη / Bodega Visuals, βρέθηκε επίσης σε κορυφαίες θέσεις των music trends στο YouTube, ενώ μετρά πάνω από 2,6 εκατομμύρια YouTube Views.

Νυχτερινές εμφανίσεις

Tο Σάββατο 26 Ιουλίου ο επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του ολοκληρώνει τις αλλεπάλληλες sold out εμφανίσεις στο «Vog Athens», έχοντας δίπλα του τη Ρία Ελληνίδου και τον Γιώργο Λιβάνη και ετοιμάζεται για μια μίνι καλοκαιρινή περιοδεία, ενώ από τις 28 Αυγούστου επανέρχεται στο «Vog Athens» για τη νέα σεζόν.