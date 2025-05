Ποιος είναι ο πρώην Δημοκρατικός πίσω από τον λυσσαλέο πόλεμο του Τραμπ κατά των Πανεπιστημίων

Αμετακίνητος και αποφασισμένος να αναλάβει περαιτέρω δράση με νέα σκληρά μέτρα, δηλώνει ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του αντισημιτισμού μετά την δολοφονία των δύο υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Ο Λίο Τερέλ, πρώην Δημοκρατικός και συνεργάτης του Fox News και νυν ανώτερος σύμβουλος στο υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ο σχετικά άγνωστος ιθύνων νους πίσω από τον ανελέητο πόλεμο που έχει κηρύξει ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον 10 αμερικανικών Πανεπιστημίων με την κατηγορία πως υποθάλπουν τον αντισημιτισμό.

Προσωπική επιλογή του Τραμπ τον περασμένο Ιανουάριο, υπηρετεί ως ανώτερος σύμβουλος της Χάρμιτ Κ. Ντίλον, βοηθού Γενικού Εισαγγελέα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σήμερα ενσαρκώνει την αμετακίνητη βούληση της κυβέρνησης να πατάξει τις εστίες αντισημιτισμού στην αμερικανική επικράτεια και διοικεί με σιδηρά πυγμή τη νεοσύστατη Task Force που αναλαμβάνει δράση κατά των Πανεπιστημίων που κατηγορούνται για αδράνεια έναντι των οργανωμένων αντισημιτικών ενεργειών στους κόλπους τους.

«Θα τους κυνηγήσουμε - Τα Πανεπιστήμια να περιμένουν τη συνέχεια»

Η δολοφονία των δύο υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον την περασμένη Τετάρτη ανέβασε το επίπεδο του συναγερμού για τον Τερέλ δίνοντάς του επιπλέον ελευθερία να εντείνει τα μέτρα καταστολής στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Μιλώντας στο Jewish News Syndicate, ο Τερέλ δήλωσε πως «θα μεγεθύνει και θα πολλαπλασιάσει τις προσπάθειες» να εξαλειφθεί από τη χώρα ο αντισημιτισμός. «Φέρνω στο νου μου την ερώτηση που κάνουν πολλοί: ΄Μήπως είστε πολύ επιθετικοί;

Ορίστε ένα παράδειγμα πού δεν είμαστε επιθετικοί. Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πρέπει να βεβαιωθούμε πως κάνουμε ο,τιδήποτε είναι δυνατόν προκειμένου να σταματήσουμε αυτό το μίσος», είπε.

Σε άλλη συνέντευξή του στο ισραηλινό δίκτυο N12, ο Τερέλ υπογράμμισε πως η υπηρεσία του θα «εντείνει όλες τις επιχειρήσεις της»: «Θα κυνηγήσουμε όλους τους υποκινητές (του μίσους) στα campus των Πανεπιστημίων και όλους αυτούς που είναι εδώ με φοιτητική βίζα, αντίο σας. Είστε εδώ από χάρη, εάν δημιουργήσετε μπάχαλο, κάνετε έγκλημα ή διακρίσεις σε βάρος των Εβραίων, θα βρεθείτε απ΄έξω. Στα Πανεπιστήμια λέω ΄να περιμένετε κι άλλες περικοπές ομοσπονδιακών κονδυλίων ή ακόμη και την καθολική στέρηση όλων των ομοσπονδιακών κονδυλίων», δήλωσε με έμφαση.

Ο Τερέλ χρησιμοποιεί επικοινωνιακά συχνά την πρώην εργασιακή του σχέση με το Fox News αφού εμφανίζεται ως καλεσμένος τακτικά σε εκπομπές του καναλιού-τουλάχιστον οκτώ φορές από τότε που ανέλαβε τα ηνία της Υπηρεσίας, σύμφωνα με μέτρηση της ραδιοτηλεοπτικής εποπτικής αρχής Media Matters for America.

Σοκ και δέος στην ακαδημαϊκή κοινότητα

Εξαιρετικά σοβαρή χαρακτηρίζουν εκπρόσωποι της αμερικανικής ακαδημαϊκής κοινότητας την κατάσταση σε ό,τι αφορά την δίωξη των Πανεπιστημίων που έχουν τεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Σε μια πρωτοφανή στα χρονικά κίνηση, η υπηρεσία της οποίας προϊσταται ο Τερέλ ανακοίνωσε πως μπλοκάρει το Χάρβαρντ από ομοσπονδιακά κονδύλια ύψους 2,2 δις δολαρίων και 60 εκατομμύρια σε συμβόλαια μετά την άρνηση του Πανεπιστημίου να συμμορφωθεί σε μια σειρά απαιτήσεων της κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση οδήγησε στην απόφαση του Χάρβαρντ να μηνύσει την κυβέρνηση Τραμπ μία εβδομάδα πριν περικοπούν επιπλέον κονδύλια 450 εκατομμυρίων από 8 ομοσπονδιακές υπηρεσίες και ανακοινωθεί η απαγόρευση εγγραφών ξένων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, κίνηση που προσωρινά ανεστάλη από έναν ομοσπονδιακό δικαστή.

Το Χάρβαρντ δεν είναι το μόνο Πανεπιστήμιο που είναι αντιμέτωπο με την οργή Τραμπ.

Η ομάδα του Λίο Τερέλ είχε ανακοινώσει από τον περασμένο Φεβρουάριο λίστα 10 Πανεπιστημίων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο για τις πρακτικές τους στην αντιμετώπιση του αντισημιτισμού: Columbia, George Washington, Johns Hopkins, New York University, Northwestern, University of California, Berkley, University of California-Los Angeles, University of Minnesota, University of Southern California. «Η εντολή της Task Force είναι να χρησιμοποιήσει στο έπακρο την εξουσία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην προσπάθειά μας να εξαλείψουμε τον αντισημιτισμό», είχε δηλώσει ο Τερέλ όταν έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα Πανεπιστήμια.

Όλη τη ζωή του, Δημοκρατικός

Ο Λίο Τερέλ, πιστός οπαδός του Δημοκρατικού κόμματος όλη του τη ζωή, έκανε μια εντυπωσιακή μεταστροφή το 2020 όταν ανακοίνωσε πως σκόπευε να ψηφίσει υπέρ της επανόδου του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία. Τα χρόνια που ακολούθησαν, η δημόσια παρουσία του ως νέα συντηρητική φωνή στην πολιτική σκηνή ήταν τόσο επιτυχημένη ώστε οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να τον επιλέξει ως ανώτερο σύμβουλο της Ντίλον, αναφέρει το Politico.

«Ο Λίο είναι ένας εξαιρετικά σεβαστός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικός αναλυτής. Θα είναι ένας φανταστικός συνήγορος του Αμερικανικού Λαού και θα διασφαλίσει ότι θα κάνουμε την Αμερική Μεγάλη Ξανά!», είχε πει παρουσιάζοντάς τον ο Τραμπ τον Ιανουάριο.

Εκτός από τις συχνές τηλεοπτικές εμφανίσεις του, ο Τερέλ είναι ιδιαίτερα ενεργός και στην πλατφόρμα Χ όπου οι αναρτήσεις του δίνουν συχνά το έναυσμα για ζωηρές πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Ένα μήνα μετά την έναρξη των επιχειρήσεων καταπολέμησης του αντισημιτισμού, προκάλεσε αντικρουόμενες αντιδράσεις όταν αναδημοσίευσε ανάρτηση του πρώην επικεφαλής της οργάνωσης American Identity Group (οργάνωση ‘ υπεροχής των λευκών΄, σήμερα ανενεργή) Πάτρικ Κέισι. Ο Κέισι είχε γράψει ΄Ο Τραμπ έχει την ικανότητα να ‘ανακαλέσει’ και την εβραϊκή καταγωγή από κάποιον΄ όταν ο Τραμπ είχε πει πως ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών της Γερουσίας, Εβραϊκής καταγωγής, Τσακ Σούμερ «έγινε Παλαιστίνιος, δεν είναι πια Εβραίος».

Η αναδημοσίευση της συγκεκριμένης ανάρτησης από τον Τερέλ προκάλεσε την αντίδραση επιφανών εκπροσώπων της εβραϊκής παροικίας που έκαναν λόγο για «εκμετάλλευση του αντισημιτισμού για επίθεση στη δημοκρατία».

Κύματα αντιδράσεων προκλήθηκαν, εξάλλου, την προηγούμενη εβδομάδα όταν ο Τερέλ πρότεινε σε αναρτήσεις του να διωχθεί ποινικά η πρώην Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν με την κατηγορία της «κακοποίησης ηλικιωμένου» γιατί παρά το ότι γνώριζε τα προβλήματα υγείας του συζύγου της επέλεξε να σιωπήσει όταν εκείνος θέλησε να διεκδικήσει την επανεκλογή του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Λίο Τερέλ είναι ο «πολιορκητικός κριός» για την ρηξικέλευθη αλλαγή που επιχειρείται από τον Τραμπ στα αμερικανικά Πανεπιστήμια.

