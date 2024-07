Ποιος Έλληνας έδωσε το «παρών» στον γάμο της χρονιάς του Αμπάνι στην Ινδία

Ο «χρυσός γάμος» του Ανάντ Αμπάνι με την Ραντχίκα Μερτσντ στην Ινδία ήταν μια μεγάλη πασαρέλα από celebrities, επιστήμονες, επιχειρηματίες, δισεκατομμυριούχους.

Ανάμεσα στους καλεσμένους της λαμπερής τελετής που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή και οι εορτασμοί κορυφώθηκαν το Σαββατοκύριακο, ήταν ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντα Μόντι, οι πρώην πρωθυπουργοί της Μεγάλης Βρετανίας Τόνι Μπλερ και Μπόρις Τζόνσον, η Κιμ Καρντάσιαν με την αδερφή της Κλόε, καθώς και διάσημοι επιχειρηματίες και influencers.

Τη λίστα των καλεσμένων συμπλήρωσε και ένας Έλληνας, που έδωσε το παρών. Πρόκειται για τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία και συγγραφέα, Πήτερ Διαμαντής, ο οποίος δεν σταμάτησε να κάνει αναρτήσεις στα social media από τη λαμπερή τελετή.

here’s my wardrobe for day-2 of the Ambani wedding celebration. What do you think? pic.twitter.com/QDPLyXBJt0 — Peter H. Diamandis, MD (@PeterDiamandis) July 13, 2024

Ποιος είναι ο Πήτερ Διαμαντής

Ο Πήτερ Χ. Διαμαντής είναι Ελληνοαμερικανός μηχανικός, ιατρός και επιχειρηματίας, γνωστότερος ως ο ιδρυτής και πρόεδρος του ιδρύματος X Prize Foundation, ως συνιδρυτής του Singularity University στη Σίλικον Βάλεϊ και ως ένας από τους συγγραφείς των πολύ πετυχημένων σε πωλήσεις βιβλίων Abundance: The Future Is Better Than You Think και BOLD: How to Go Big, Create Wealth, and Impact the World. Συνίδρυσε επίσης και διεύθυνε τις εταιρείες Zero Gravity Corporation και Space Adventures, ενώ υπήρξε ένας από τους ιδρυτές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Διαστήματος (International Space University) και της εταιρείας Planetary Resources για την εκμετάλλευση των αστεροειδών.

Spectacular visual show here in Mumbai at the Ambani wedding. Here with PM Modi, hundreds of CEOs, Bollywood stars, spiritual leaders... My first Indian wedding... Wow! pic.twitter.com/VS5rAYIow0 — Peter H. Diamandis, MD (@PeterDiamandis) July 13, 2024

Ο Διαμαντής γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Οι γονείς του ήταν μετανάστες από την Ελλάδα, αμφότεροι απασχολούμενοι στον ιατρικό κλάδο, με τον πατέρα να είναι μαιευτήρας-γυναικολόγος.

Από πολύ μικρή ηλικία ο Πήτερ δήλωσε ένα έντονο ενδιαφέρον για την εξερεύνηση του διαστήματος, σύμφωνα με τη wikipedia. Σε ηλικία 8 ετών άρχισε να δίνει διαλέξεις για το διάστημα στα μέλη της οικογένειάς του και σε φίλους του, ενώ στα 12 κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Διαγωνισμό Σχεδιασμού Πυραύλων Estes για την κατασκευή ενός συστήματος εκτοξεύσεων ικανού να εκτοξεύει τρεις πυραύλους ταυτοχρόνως.

Μετά την αποφοίτησή του από το γυμνάσιο το 1979, ο Διαμαντής σπούδασε για ένα έτος στο Κολέγιο Χάμιλτον της Ν. Υόρκης και μετά μετεγγράφηκε στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) για να σπουδάσει φυσική και βιολογία.

Δευτεροετής ήδη στο ΜΙΤ, το 1980, ίδρυσε μαζί με συμφοιτητές του τον διεθνή οργανισμό Students for the Exploration and Development of Space («Φοιτητές για την Εξερεύνηση και Ανάπτυξη του Διαστήματος»).

Ο Διαμαντής αποφοίτησε από το MIT το 1983 με πτυχίο στην αεροδιαστημική μηχανική. Στη συνέχεια εισάχθηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ για το δίπλωμα της ιατρικής (που στις ΗΠΑ αποτελεί μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών).

Το 1986 ωστόσο διέκοψε τις σπουδές του στην ιατρική και επέστρεψε στο MIT για ένα Master στην αεροναυτική και αστροναυτική, διεξάγοντας έρευνα στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA, στο Εργαστήριο Επανδρωμένων Σκαφών του MIT και στο Βιοϊατρικό Ινστιτούτο Whitehead του ΜΙΤ.

Μετά την ολοκλήρωση του Master στο MIT, ο Διαμαντής επέστρεψε στο Χάρβαρντ και ολοκλήρωσε και τις σπουδές του της ιατρικής. Στο τελευταίο έτος σπουδών της ιατρικής, το 1989, δρούσε ως managing director του Διεθνούς Πανεπιστημίου Διαστήματος και μέλος του Δ.Σ. της International Micro Space, μιας εταιρείας εκτοξεύσεως μικροδορυφόρων.