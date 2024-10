«Ποιος θα πληρώσει στο πρώτο ραντεβού» και άλλα οικονομικά red flags στη σχέση

Οι σχέσεις έχουν γίνει δύσκολη πίστα. Κι αυτή η πίστα, όσο πάει και γίνεται πιο δύσκολη. Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς το άλλο του μισό, αφού το θέμα της συμβατότητας μοιάζει πιο δύσκολο κι από πρόβλημα ανώτερων μαθηματικών. Από τις αξίες του καθενός, μέχρι την προσέγγιση απέναντι στη ζωή, τα ζευγάρια διαφέρουν από πολλές απόψεις και τα χρήματα συχνά παίζουν ρόλο σε αυτό.

Δεν είναι κακό να διαφωνείτε με τον σύντροφό σας, αρκεί στο τέλος να βρίσκετε μια λύση που να λειτουργεί για όλους. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένα red flags, που πρέπει να προσέξετε πριν κάνετε το επόμενο βήμα στη σχέση, σύμφωνα με έναν ειδικό στα οικονομικά.

Ο Ramit Sethi, παρουσιαστής της σειράς του Netflix «How to Get Rich» και ιδρυτής του podcast «Money For Couples», προειδοποιεί ότι μπορεί να βρεθείτε σε φουρτουνιασμένα νερά εάν ο σύντροφός σας από την αρχή της σχέσης δεν θέλει να μιλήσει για χρήματα. Μιλώντας στο podcast «The Diary Of A CEO», ο Ramit ισχυρίστηκε ότι το να μην μιλάς για χρήματα είναι το «μεγαλύτερο red flag» σε μία σχέση.

Όπως εξήγησε: «Θα μπορούσαμε να διαφέρουμε ως προς το πώς βλέπουμε τα χρήματα. Θα μπορούσαμε ακόμη και να έχουμε διαφορετικές αξίες για μερικά πράγματα, αλλά αν ο σύντροφός σας απλά δεν μιλάει για χρήματα, έχετε τεράστιο πρόβλημα. Εάν δεν μπορείτε να μιλήσετε για χρήματα, τότε ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα για εσάς και για το τι ζητάτε. Πώς θα φτάσετε ποτέ στην ίδια σελίδα;».

Ο Ramit Sethi αναφέρθηκε επίσης και στο γιατί οι τακτικές συζητήσεις για τα χρήματα βοηθούν στη δημιουργία πιο υγιών σχέσεων. «Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουμε "τη συζήτηση" για τα χρήματα σαν να είναι απλά ακόμη μια συνομιλία. Θα κάνατε με τον ίδιο τρόπο "τη συζήτηση" για το αν θέλετε να αποκτήσετε παιδί; Όχι, θα κάνετε χιλιάδες συζητήσεις για το ερχομό ενός παιδιού στη ζωή σας -έτσι θα έπρεπε να είναι και με τα χρήματα. Μοιάζουν πολύ με τη γονική μέριμνα, δεν είναι μια κουβέντα του στιλ "τι θα φάμε σήμερα;».

Συμπλήρωσε επίσης ότι «θέλουμε να κάνουμε πολλές συζητήσεις για τα χρήματα και αυτό σημαίνει ότι πρώτα από όλα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να μιλήσουμε για αυτά και μετά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διασκεδάσουμε κάνοντάς το».

Αλλά το να μη μιλά ένα ζευγάρι για τα χρήματα δεν είναι το μόνο red flag, σύμφωνα με τον Ramit Sethi. Κόκκινη σημαία είναι το να είσαι τσιγκούνης και να υπολογίζεις τα πάντα με βάση το χρήμα: «Το κόστος είναι το πρώτο και το τελευταίο πράγμα που σκέφτονται πάντα οι τσιγκούνηδες. Μπορεί να γυρίσεις σπίτι και να είσαι χαρούμενος, λέγοντας: "Θεέ μου, κοίτα αυτό το όμορφο πράγμα που πήρα για τα παιδιά". Και να σου απαντήσει: "Ω, πόσο κόστισε;". Αυτό απλώς ρουφάει τη ζωή από κάθε δωμάτιο».

Όπως είπε ο ίδιος: «Οι τσιγκούνηδες άνθρωποι έχουν εμμονή με το κόστος και σπάνια αναγνωρίζουν την επίδραση που έχουν στα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ δυσκολεύονται πολύ να αλλάξουν. Δεν θέλουν να αλλάξουν. Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να βγαίνουν έξω και να ξοδεύουν ένα εκατομμύριο δολάρια, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείτε τα χρήματα για να ζείτε όμορφα τη ζωή σας».

Αντίθετα, ο Ramit θεωρεί τη γενναιοδωρία ένα ιδιαίτερα θετικό χαρακτηριστικό. Όταν ρωτήθηκε για το ποιος πρέπει να πληρώσει στο πρώτο ραντεβού, απάντησε: «Θα ήταν ωραίο να πληρώσει το άτομο που πρότεινε το ραντεβού, αλλά νομίζω ότι αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο εστιάζοντας στο πρώτο ραντεβού και στον τρόπο. Θα έπρεπε να αφιερώνουμε χρόνο για να σκεφτούμε τις επόμενες 14.625 ημέρες. Στο μεταξύ, στο YouTube υπάρχουν πάνω από 5 εκατομμύρια βίντεο σχετικά με το ποιος πρέπει να πληρώσει στο πρώτο ραντεβού. Χάνουμε το πραγματικό νόημα της ζωής».