Πολάκης VS Κασσελάκη: Ομολογία ενοχής όσα λένε Τζάκρη, Καπνισάκης - Δεν καταλαβαίνει από πόθεν έσχες

«Μετωπική» σύγκρουση Πολάκη - Κασσελάκη μαίνεται λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. Ο βουλευτής Χανίων και υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος έριξε μια ηχηρή... μπαλωθιά με την καταγγελία για αναντιστοιχία στο πόθεν έσχες του πρώην προέδρου, μιλώντας στην Πολιτική Γραμματεία που συνεδρίασε εκτάκτως την Πέμπτη (7/11).

Μάλιστα ο Παύλος Πολάκης παρέθεσε και στοιχεία (έγγραφα) που - σύμφωνα με τον ίδιο - δείχνουν ότι υπάρχουν ανακρίβειες στη δήλωση περιουσιακής κατάσταση του Στέφανου Κασσελάκη. Λίγο αργότερα, βγήκε ανακοίνωση από την Πολιτική Γραμματεία στην οποία γίνεται αναφορά για «σοβαρότατες καταγγελίες» που είναι βασισμένες «σε σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία για ψευδή δήλωση πόθεν έσχες στην Βουλή και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από τον πρώην πρόεδρο Στ. Κασσελάκη».

Στα «πυρά» Πολάκη και ΠΓ απάντησαν τόσο η Θεοδώρα Τζάκρη όσο και ο διευθυντής του γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη, Μανώλης Καπνισάκης ενώ το βράδυ εκδόθηκε ανακοίνωση και από το γραφείο Τύπου του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία εκτοξεύονταν αιχμηρά «βέλη» κατά του βουλευτή Χανίων καθώς τονίζονταν, με δεικτικό ύφος, ότι ο Παύλος Πολάκης πρέπει να μάθει «πώς συμπληρώνονται οι δηλώσεις πόθεν έσχες».



Σε αυτή την ανακοίνωση ήρθε λίγο αργότερα η απάντηση του Παύλου Πολάκη, που ήταν σε ανάλογο ύφος: «Όσα λένε Τζάκρη και Καπνισάκης - επειδή είναι πολύ καλοί δικηγόροι και οι δυο - είναι ομολογία ενοχής… για Κασσελάκη. Εγώ μπορεί να μην σπούδασα σε πανάκριβο Πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, γιατί μπήκα από τους πρώτους με Πανελλαδικές στο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και να μην είμαι οικονομολόγος, αλλά οι θητείες μου στον Δήμο και στο Υπουργείο Υγείας με έμαθαν να καταλαβαίνω και να χειρίζομαι άριστα τα οικονομικά στοιχεία και αυτό το γνωρίζουν καλά και οι δυο τους».

Η καταγγελία Πολάκη στην ΠΓ

«Δυναμίτη» πέταξε ο Παύλος Πολάκης μέσα στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην έκτακτη συνεδρίαση της Πέμπτης (7/11) έθεσε ζήτημα αναντιστοιχίας του πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη με το αντίστοιχο που κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και μάλιστα παρέθεσε και τα στοιχεία (έγγραφα) της καταγγελίας του.

Μάλιστα, στην ομιλία που έκανε ο βουλευτής Χανίων ανέφερε πως έχει στοιχεία στα χέρια του, σύμφωνα με τα οποία με βάση το πόθεν έσχες για το 2023 που δημοσιοποιήθηκε στη σελίδα του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι ο Στέφανος Κασσελάκης «έχει δηλώσει μόνο ένα μέρος των οικονομικών συμφερόντων και της περιουσίας του».

Σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη, η δήλωση κατατέθηκε στις 30/06/2024 και έγινε γνωστή στις 8/10/2024 με αφορμή τις εκλογές προέδρου. «Δεν θα ήταν επομένως δυνατό να διασταυρωθούν νωρίτερα όσα ισχυριζόταν ή διέψευδε κατά καιρούς ο ίδιος προφορικά σε σχέση με τις δραστηριότητες και τις εταιρείες του, χωρίς μια πραγματολογική βάση. Όμως, τελικά, οι "παραλείψεις" που εντοπίζονται στη δήλωσή του ίσως να εξηγούν εν μέρει τις παράλογες (ή μήπως φοβικές;) αντιδράσεις του για τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των υποψήφιων προέδρων», υποστήριξε.

Συνεχίζοντας, ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίστηκε: «Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαίνεται ότι ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει ψευδώς ή αποφεύγει να δηλώσει... επαρκώς τα περιουσιακά στοιχεία και τις εταιρείες με τις οποίες σχετίζεται στη ΔΠΚ του 2023, θέλοντας συνειδητά να παρακάμψει τις παρακάτω σαφείς προβλέψεις του πόθεν έσχες:



1. Η αρχική Δ.Π.Κ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου και των ανήλικων τέκνων του στην ημεδαπή και την αλλοδαπή κατά την ημερομηνία κτήσης της ιδιότητας ή την ανάληψη υπηρεσίας στην περίπτωση θητείας, την αξία κτήσης τους, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί, και τον τρόπο κτήσης τους.



2. Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί του ίδιου ακινήτου, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τα οχήματα, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα, καθώς και για τις ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.



3. Συμμετοχή στη διοίκηση πάσης φύσεως νομικών προσώπων και εταιριών, ενώσεων προσώπων και μη κυβερνητικών οργανώσεων (πχ επωνυμία, ΑΦΜ και δραστηριότητες των εταιριών)».

Πάντα σύμφωνα με την καταγγελία του Παύλου Πολάκη, αυτό έγινε διότι:

«Πρώτο: Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν ηλώνει τις "συμμετοχές σε κάθε είδους εταιρία" και τις τυχόν μεταβολές τους εντός του 2023. Στο πόθεν έσχες για το 2023 ως μοναδική του συμμετοχή σε "κάθε είδους" εταιρία στο εξωτερικό δηλώνει μόνο την OSIOS LLC (πρ. γνωστή ως ANDOVER LLC), χωρίς να δηλώνει τα φορολογικά στοιχεία και την αξία της. Το μόνο που λέει είναι ότι "η OSIOS μετείχε με ποσοστό 0,4 % στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Tiptree Marine LLC με έδρα τις ΗΠΑ".



»Όμως:

Αφενός η OSIOS LLC μετέχει ακόμα στην Tiptree Marine (δεν εξαφανίστηκε από τον πλανήτη, ούτε έκλεισε το 2023) και

αφετέρου ο Στέφανος Κασσελάκης μετέχει μέσω της συγκεκριμένης μονοπρόσωπης OSIOS LLC ΚΑΙ στην Tiptree Marine KAI στις θυγατρικές και ελεγχόμενες από την Tiptree Marine, των ΗΠΑ και εξωχώριες, χωρίς αυτό να το δηλώνει, ενώ έχει την υποχρέωση. Πρόκειται για 15-20 εταιρείες τις οποίες δεν αναφέρει καν (βλ. παρακάτω), ενώ δημοσίως έχει παραδεχθεί ότι παίρνει μερίσματα από αυτές.

»Δεύτερον: Ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει ψευδώς για το 2023 ως μοναδική του συμμετοχή σε διοίκηση "πάσης φύσεως νομικών προσώπων και εταιριών" μόνο αυτήν στη διοίκηση της Tiptree Marine ως CEO, ενώ είναι δεδομένο ότι: "Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στην Tiptree, μεταξύ 18 Ιανουαρίου 2018 και 13 Μαρτίου 2023 ο ΣΚ διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) σε ΚΑΘΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ που υπήρχε στην Tiptree Marine—δλδ όσων αφορούν ξηρό φορτίο, δεξαμενόπλοια, αστακούς, διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου, oχήματα ειδικού σκοπού και άλλες οντότητες". Αυτά τα λέει αυτολεξεί ο ίδιος σε δικόγραφο που κατέθεσε στις 3 Ιουλίου 2024 στο Supreme Court της Νέας Υόρκης σε αγωγή του κατά της Tiptree (CASE 653395/2024, DOC. 1).

Μάλιστα, ο ίδιος λέει ότι κατείχε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες θέσεις στη διοίκηση των θυγατρικών της Tiptree Marine, έως τον ΜΑΡΤΙΟ 2023:

Από το 2018:

Διευθύνων Σύμβουλος της Tiptree Marine,

Διευθύνων Σύμβουλος της SwiftBulk Holdings Co. Ltd.,

Διευθύνων Σύμβουλος της SwiftBulk LLC,

Διευθύνων Σύμβουλος της Swift Marine LLC,

Από το 2019:

Διευθύνων Σύμβουλος της SwiftBulk RM,

Διευθύνων Σύμβουλος της SwiftTankers Holding Co. Ltd.,

Διευθύνων Σύμβουλος της SwiftTankers LLC.

Από το 2020:

Διευθύνων Σύμβουλος της TM Lobstering LLC.

Από το 2022:

Διευθύνων Σύμβουλος της Tiptree Marine Holdings LLC.



»Επιπλέον, ως Διευθύνων Σύμβουλος σε "οχήματα ειδικού σκοπού" και "άλλες οντότητες" προφανώς ο ΣΚ εννοεί και όσες ήταν -και κάποιες συνεχίζουν να είναι- εξωχώριες εταιρίες με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ, όπως πχ: Tiptree Marine Holdings LLC (965422/2021) και Swiftbulk LLC (964132/2018), μαζί με τις 5 Εταιρίες-Πλοία ειδικού σκοπού (single vessel purpose) που διαχειρίστηκε.

»Παράλληλα ο ΣΚ ήταν, από το 2014, και αντιπρόεδρος της (οικογενειακής) επιχείρησης Philadelphia Coatings Ιnc, στην οποία έγινε μέτοχος και η Tiptree Marine το 2018, που ο ΣΚ υπηρετούσε σε αυτήν ως Διευθύνων Σύμβουλος, ιδρύοντας παράλληλα και την Philadelphia Coatings LLC στο Delaware και υποκαταστήματα σε άλλες περιοχές ("He further aligned himself with Tiptree by agreeing to make Tiptree Marine a shareholder in Philadelphia Coatings"). Αυτή η συνθήκη υφίστατο ΚΑΙ το 2023.

»Γιατί, λοιπόν, δεν δήλωσε στο Πόθεν Έσχες όσες από τις παραπάνω θέσεις διοίκησης διατηρούσε εντός του έτους 2023 και ημερομηνίες τυχόν μεταβολών τους, δίνοντας επωνυμία, φορολογικά στοιχεία και δραστηριότητες των εταιριών, ως είχε την υποχρέωση;



»Τρίτον: Εκτός από τη Philadelphia Coatings, ο ΣΚ παραλείπει να δηλώσει εντελώς δύο ακόμη εταιρείες που σχετίζονται άμεσα με τον ίδιο στα μητρώα, είναι ενεργές το 2023 και υφίστανται μέχρι σήμερα. Πρόκειται για την ιδρυθείσα το 2013 στη Νέα Υόρκη CVFromGreece, που επίσης έχει υποχρέωση να δηλώσει (δώστε επωνυμία, Φορολογικά στοιχεία, δραστηριότητα κ.λπ.) καθώς και την WhimsyWoods LLC που φαίνεται να ίδρυσε εντός του 2023 στο Delaware και έχει δημοσίως παραδεχθεί την σχέση της με το εξοχικό του στις ΗΠΑ.

»Τέταρτον: Το σχόλιο στο πόθεν έσχες ότι μεταβίβασε την OSIOS "αργότερα". Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα το γενικόλογο και ατεκμηρίωτο σχόλιο που κάνει σε μια δήλωση που αφορά το έτος 2023 σε σχέση με την εταιρία OSIOS LLC, όπου αναφέρει απλώς ότι: "η οποία αργότερα μεταβιβάστηκε". Ο ΣΚ πρέπει να δηλώσει με σαφήνεια και με ακρίβεια:

-πότε ακριβώς τη μεταβίβασε,

-σε ποιον τη μεταβίβασε και

-με τι αντίτιμο.



»Και, αν τελικά ισχύει ότι έχει πλέον αποξενωθεί από την εταιρεία OSIOS θα πρέπει και να απαντήσει ως τι και με ποιο έννομο συμφέρον παρίσταται ο ίδιος στις αγωγές και στις οικονομικές διεκδικήσεις της OSIOS από την Tiptree και όχι ο νέος ιδιοκτήτης της».



Πολιτική Γραμματεία: «Σοβαρότατες καταγγελίες βασισμένες σε σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία»

Μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Η ΠΓ έλαβε σήμερα γνώση από τον τομέα διαφάνειας σοβαρότατων καταγγελιών βασισμένων σε σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία για ψευδή δήλωση πόθεν έσχες στην Βουλή και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από τον πρώην πρόεδρο Στ. Κασσελάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα συνεχίσει αταλάντευτα να υπερασπίζεται τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον και δεν πρόκειται να επιδείξει καμία ανοχή σε έκνομες ενέργειες από όπου κι εάν προέρχονται, χωρίς κομματικές διακρίσεις».

Φάμελλος: «Καμία ανοχή σε παραβιάσεις της διαφάνειας και της τιμιότητας»

Στην απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας που έκανε λόγο για «σοβαρότητα» των καταγγελιών του Παύλου Πολάκη για το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσσελάκη, αναφέρεται με ανακοίνωση του ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας και οι σημερινές σοβαρότατες καταγγελίες για ψευδές Πόθεν Έσχες του προηγούμενου προέδρου επιβεβαιώνουν όλες τις αποφάσεις των συλλογικών μας Οργάνων μέχρι και σήμερα. Αποδεικνύουν επίσης και την αναγκαιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να αλλάξει σελίδα και να γίνει σοβαρός και αξιόπιστος. Γιατί για εμάς τα θέματα διαφάνειας και τιμιότητας είναι αδιαπραγμάτευτα. Και ποτέ δεν επιδείξαμε καμία ανοχή σε παραβιάσεις τους».

Ανακοίνωση Κασσελάκη: «Ο κύριος Πολάκης μάλλον δεν καταλαβαίνει πώς συμπληρώνεται το πόθεν έσχες»

Από το γραφείο του Στέφανου Κασσελάκη, το βράδυ της Πέμπτης, βγήκε ανακοίνωση - «απάντηση» στην καταγγελία Πολάκη, για τον οποίο τονίζεται με δεικτικό ύφος ότι πρέπει να μάθει «πώς συμπληρώνονται οι δηλώσεις πόθεν έσχες».

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Ο κύριος Πολάκης μάλλον δεν καταλαβαίνει πώς συμπληρώνεται η φόρμα πόθεν έσχες. Η φόρμα που κατέθεσε είναι η αρχική του δήλωση την ημέρα απόκτησης ιδιότητας. Ο κ. Κασσελάκης παραιτήθηκε από όλες τις εταιρείες του ομίλου που ίδρυσε με επενδυτή την Tiptree Inc στις 13 Μαρτίου 2023 (6 μήνες πριν την απόκτηση ιδιότητας). Αντικαταστάθηκε στις εταιρείες του ομίλου από τον πρόεδρο της Tiptree Inc, Randy Maultsby. Αυτό συμπεριλαμβάνει και όλες τις πλοιοκτήτριες εταιρείες ειδικού σκοπού.

»Ο κ. Κασσελάκης δήλωσε απολύτως σωστά την συμμετοχή του στην Osios LLC, την μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, από την οποία δάνεισε στην Left Media, άτοκα, για την πληρωμή του χριστουγεννιάτικου δώρου. Ο κ. Κασσελάκης είχε αποχωρήσει από τις άλλες εταιρείες που αναφέρει ο κ. Πολάκης πριν της απόκτηση ιδιότητας.

»Όσο για το CVfromGreece, αφορά σε μία ανενεργή μονοπρόσωπη εταιρεία (ανενεργή από το 2015), μέσω της οποίας ο Στέφανος Κασσελάκης βοηθούσε νέους Έλληνες αμισθί με τα βιογραφικά τους και τα cover letters τους μεταξύ 2013 και 2014, στο βάθος της οικονομικής κρίσης.

»Μακάρι ο κ. Πολάκης να μιλούσε και εκείνος αγγλικά και να είχε σπουδάσει σε κορυφαία πανεπιστήμια, για να μπορούσε και εκείνος να βοηθήσει νέους Έλληνες στην σταδιοδρομία τους. Ας αρχίσει πρώτα με το πώς συμπληρώνονται οι δηλώσεις πόθεν έσχες».

Τα έγγραφα που παρουσίασε στην ΠΓ ο Παύλος Πολάκης για την καταγγελία του:

Καπνισάκης: «Ο Παύλος Πολάκης δυστυχώς εκτέθηκε ανεπανόρθωτα»

Απάντηση στις καταγγελίες του βουλευτή Χανίων έδωσε ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη, Μανώλης Καπνισάκης: «Ο Παύλος Πολάκης δυστυχώς εκτέθηκε ανεπανόρθωτα. Όλα όσα δήθεν κατήγγειλε στην Πολιτική Γραμματεία, της οποίας ζήτησε εσπευσμένα τη συνεδρίαση, είναι κινήσεις πανικού. Αναφέρθηκε είτε σε ανενεργές εταιρείες από τις οποίες ο Στέφανος Κασσελάκης έχει αποχωρήσει πολύ πριν αναλάβει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ακόμη και στο «CV From Greece» το οποίο θεώρησε επιλήψιμο, παρότι επρόκειτο για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που ο Στ. Κασσελάκης είχε δημιουργήσει το 2013 για να βοηθήσει -αμισθί εννοείται- Έλληνες στην κατάρτιση του βιογραφικού τους προκειμένου να λάβουν υποτροφίες ή να βρουν εργασία στο εξωτερικό.

»Αντί ο σύντροφος Παύλος να ασχοληθεί με τα τωρινά σκάνδαλα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ή έστω με το «σκάνδαλο» της μη κατάρτισης της λίστας των συνέδρων λιγότερο από 24 ώρες πριν την έναρξη του, εκτοξεύει fake news δείχνοντας το μένος του. Έλεγε ότι θέλει να αντιμετωπίσει τον Στέφανο Κασσελάκη στην κάλπη κι όμως είναι ο πρώτος που τρέχει για να πετύχει τον αποκλεισμό του, στο όνομα εκείνων που ζητούσαν “ολόκληρη διαγραφή” του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Κι επειδή του συντρόφου Παύλου τού αρέσουν οι λαϊκές ρήσεις, ας θυμηθούμε τη φράση “τα στερνά τιμούν τα πρώτα”».

Τζάκρη: «Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται»

Νωρίτερα, στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας η Θεοδώρα Τζάκρη είχε κατακεραυνώσει τον Παύλο Πολάκη για όσα κατήγγειλε λέγοντας πως «ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της Θεοδώρας Τζάκρη, η βουλευτής Πέλλας είπε: «Σήμερα η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματίας στήθηκε ως Επιτροπής Δεοντολογίας. Ο Παύλος Πολάκης ήρθε να καταγγείλει ότι ο Στέφανος Κασσελάκης έχει ψευδές πόθεν έσχες. Δύο παρατηρήσεις: πρώτον ότι αυτά λέγονται δημόσια στην τηλεόραση κι όχι στο προστατευμένο περιβάλλον της Πολιτικής Γραμματείας των όψιμων φίλων σου που μέχρι προχθές ήθελαν να σε διαγράψουν, ενώ οι ίδιοι στο πρόσφατο παρελθόν σε ανάγκαζαν σε ταπεινωτικές δηλώσεις μετάνοιας.



»Το δεύτερο έχει σχέση με τον χρόνο! Το να λες ότι δεν θέλω να διαγραφεί ο πρόεδρος για τον οποίο γίνεται χαμός δυο μήνες και την παραμονή του Συνεδρίου έρχεσαι να μας πεις ότι έχεις ακράδαντα στοιχεία σε βάρος του (που ο ίδιος λες ότι τα έχει στα χέρια του πολλές μέρες) εμένα που είμαι από χωριό και είμαι καχύποπτη μου φαίνεται πολύ απλά ότι "ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται". Πάλι καλά που δεν τα κατέθεσες και στην ΟΜ Σφακίων. Όση αρμοδιότητα διαγραφής μέλους έχει η ΟΜ Σφακίων έχει και η ΠΓ».