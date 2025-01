Πολεμικό Ναυτικό: Ποιος είναι ο νέος Αρχηγός Στόλου

Την τοποθέτηση του μέχρι πρότινος υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ, Αντιναύαρχου Χρήστου Σασιάκου, στη θέση του Αρχηγού Στόλου αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ.

Ο έμπειρος αξιωματικός καλείται πλέον να αντιμετωπίσει τις παραιτήσεις στελεχών, μία σχεδόν παγιωμένη κατάσταση τα τελευταία χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό, όπως επίσης και τον δυσεπίλυτο γρίφο που αφορά στη διαχείριση των υπαρχόντων μονάδων επιφανείας και τις αποστολές που αναλαμβάνουν, ενώ θα είναι το πρόσωπο που θα παραλάβει το 2025 - και θα εντάξει επιχειρησιακά στον Στόλο - την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra.



Ο νέος Αρχηγός Στόλου κατάγεται από την Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδος και εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1984, από την οποία αποφοίτησε και ονομάσθηκε Μάχιμος Σημαιοφόρος το 1988. Η επιχειρησιακή του εμπειρία περιλαμβάνει υπηρεσία σε Φρεγάτες του Στόλου ως Αξιωματικός Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), Αξιωματικός Συνεννόησης, Διευθυντής Επιχειρήσεων και Ύπαρχος ενώ διετέλεσε Κυβερνήτης στην Κ/Φ ΝΙΚΗ και στη Φ/Γ ΕΛΛΗ.



Έχει υπηρετήσει ως Τμηματάρχης και Διευθυντής σε Διευθύνσεις Επικοινωνιών και Επιχειρήσεων του ΑΣ (ΑΣ/Α4 και ΑΣ/Α3), ως Τμηματάρχης και Διευθυντής σε Διευθύνσεις, Σταδιοδρομίας (ΓΕΝ/Β3), ως Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου Α/ΓΕΝ, ως Διευθυντής Επιχειρησιακής Αξιολογήσεως του Στόλου (ΑΣ/ΔΕΠΑ), ως Διευθυντής Κλάδου Οπλικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Πολιτικής ΔΜ, Υποδομών και Δημοσίων Έργων (ΔΚΓ/ΓΕΝ) καθώς και ως Διευθυντής Εξοπλισμών (ΓΕΝ/ΔΕΞ). Επίσης υπηρέτησε ως επιτελής στο Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στη διεύθυνση Plans and Policy Directorate of the European Military Staff.



Έχει διατελέσει Διοικητής 1ης Μοίρας Φρεγατών, Διοικητής Διοικήσεως Φρεγατών, Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.



Έχει διέλθει όλα τα απαιτούμενα σταδιοδρομικά σχολεία του Πολεμικού Ναυτικού και των Ενόπλων Δυνάμεων συμπεριλαμβανομένης της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).



Τέλος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Science Degree in Electrical Engineering.



Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από το βαθμό του Μετάλλια και Παράσημα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και Διαμνημονεύσεις συμμετοχής σε Επιχειρήσεις Διατήρησης Ειρήνης ΟΗΕ .