Μητσοτάκης Μισέλ: Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συζήτησε με τον κ. Μισέλ τις διεργασίες εντός της ΕΕ για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και κοινών παρεμβάσεων, που θα διασφαλίζουν τη συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

Επίσης, ο πρωθυπουργός επισήμανε ιδιαίτερα την ανάγκη αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και ζήτησε οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες να επεξεργαστούν ένα συνεκτικό πλαίσιο για την εξομάλυνση των μεταφορών και της τουριστικής δραστηριότητας. Ο κ. Μητσοτάκης συζήτησε, επίσης, με τον πρόεδρο Μισέλ την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Να σημειωθεί ότι οι ηγέτες 9 κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός, ζήτησαν από την ΕΕ να εκδώσει κορονο-ομόλογα. Σε επιστολή που συνυπογράφουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, τονίζουν ότι μέσω των κορονο-ομολόγων πρόκειται να διατεθούν σημαντικά κονδύλια στην υγειονομική κρίση. «Πρέπει να εργαστούμε σε έναν κοινό χρεωστικό τίτλο που θα εκδοθεί από κάποιον ευρωπαϊκό θεσμό προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα στην αγορά (…) προς όφελος όλων των Κρατών μελών (…) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ζημίες που θα προκληθούν από τον κορονοϊό» επισημαίνεται.

«Αυτός ο κοινός χρεωστικός τίτλος θα πρέπει να είναι επαρκούς μεγέθους και διάρκειας προκειμένου να είναι πλήρως αποτελεσματικός και να αποφευχθεί ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης τώρα ή στο μέλλον» υπογραμμίζουν οι ηγέτες στην επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Την επιστολή υπογράφουν, πέραν του Έλληνα πρωθυπουργού, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Σλοβενίας, του Βελγίου και καλούν την Ένωση να «εξερευνήσει άλλα εργαλεία όπως συγκεκριμένη χρηματοδότηση δαπανών που συνδέονται με τον κορονοϊό στον προϋπολογισμό της ΕΕ» για το 2020 και το 2021.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στήριξαν ευρέως την ιδέα να καταστεί δυνατή μια προληπτική γραμμή πίστωσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), με κάθε χώρα να μπορεί να αντλεί έως και 2% του ΑΕΠ της από τον Μηχανισμό αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις, δηλαδή με… Μνημόνια. Οι υπουργοί συμφώνησαν πως η προληπτική ενισχυμένη γραμμή πίστωσης ECCL θα είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, παρόλο που δεν θα χρειαστούν όλες οι χώρες να αιτηθούν για αυτή ή να αντλήσουν από αυτή. Ωστόσο η τελική απόφαση για την χρήση των χρημάτων από τον ESM θα ληφθεί στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη.

«Είναι η μεγαλύτερη κρίση από την εποχή της Ισπανικής γρίπης πριν από 100 χρόνια», είπε ο επικεφαλής του ΕΜΣ Κλάους Ρέγκλινγκ. «Παρόλο που ο ΕΜΣ δεν έχει εντολή στα θέματα της υγείας, η κατάσταση είναι στο μυαλό μας όταν συζητάμε τα επόμενα βήματα. Ο ΕΣΜ θα μπορούσε να βοηθήσει με τα υπάρχοντα εργαλεία με την προληπτική πιστωτική γραμμή είναι το πιο κατάλληλο για αυτήν την κρίση. Και η ενισχυμένη γραμμή πίστωσης (ECCL)».

