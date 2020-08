Με μια αιχμηρή ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις σημερινές ανακοινώσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ειδικότερα όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση:

«Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την υγειονομική και την οικονομική κρίση. Σήμερα καταλάβαμε ότι δεν μπορεί ούτε ανασχηματισμό στη κυβέρνησή του να κάνει.

Μετά από τρεις προαναγγελίες ανασχηματισμών, που εντέλει ματαιώθηκαν, σήμερα αποφάσισε απλά να βάλει τρεις νέους αναπληρωτές υπουργούς και να αφαιρέσει κάθε χαρτοφυλάκιο από τον κ. Γεωργιάδη. Αφού δεν μπορεί να τον διώξει, τουλάχιστον μπόρεσε να του πάρει τις αρμοδιότητες, αφήνοντάς τον να παριστάνει τον υπουργό.

Κατά τα αλλά επιβράβευσε τόσο τον κ. Πέτσα και τη λίστα του, τον κ. Θεοχάρη που τα έκανε θάλασσα στον τουρισμό, αλλά και τον κ. Βρούτση του σκανδάλου της ψευτοκατάρτισης. Επιβεβαιώνοντας την εκτίμησή μας, ότι για όλα αυτά η βασική ευθύνη είναι αποκλειστικά του ίδιου του κ. Μητσοτάκη.

Η πολιτική κατεύθυνση, ωστόσο, που σηματοδοτεί, τόσο η αναβάθμιση του Θ. Σκυλακάκη όσο και η είσοδος του Π. Τσακλόγλου, προσώπων δηλαδή που ποτέ δεν έκρυψαν την εμμονή τους στην νεοφιλελεύθερη ατζέντα, δείχνουν τη στόχευση του κ. Μητσοτάκη για το άμεσο μέλλον.

Η ελληνική κοινωνία δεν έχει να περιμένει τίποτα θετικό από αυτήν την κυβέρνηση. Μόνο νέα αδιέξοδα για την οικονομία, υψηλή ανεργία, λουκέτα και μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, γιατί αυτό είναι το δόγμα νέων και παλιών κυβερνητικών στελεχών» καταλήγει η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Οι λειτουργικές αλλαγές που ανακοινώθηκαν

Δυο νέους αναπληρωτές υπουργούς, υφυπουργούς μέχρι σήμερα που αναβαθμίζονται και τρία νέα πρόσωπα σε θέσεις υφυπουργών, περιλαμβάνει πλέον το κυβερνητικό σχήμα, μετά τις λειτουργικές βελτιώσεις που αποφάσισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ανακοίνωσε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Διαβάστε αναλυτικά

Ο μέχρι σήμερα υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για την Δημοσιονομική Πολιτική, Θεόδωρος Σκυλακάκης είναι ο νέος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική.

Ο Νίκος Παπαθανάσης, νυν Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων με αρμοδιότητα στη Βιομηχανία και το Εμπόριο, αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμπράξεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Νέα πρόσωπα είναι ο Παναγιώτης Τσακλόγου, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητικός Εταίρος στο Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn) και Hellenic Observatory (LSE, London), που αναλαμβάνει τη θέση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιου για τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η Ζωή Ράπτη, βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, που αναλαμβάνει τη θέση της υφυπουργού Υγείας, αρμόδιας για θέματα Ψυχικής Υγείας.

Ο βουλευτής Κορινθίας Νίκος Ταγαράς που αναλαμβάνει τη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος. Ο Νίκος Ταγαράς είναι Πολιτικός Μηχανικός. Απόφοιτος της Απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διαβάστε αναλυτικά