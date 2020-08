Δένδιας Ισραήλ: Η παραβατικότητα της Τουρκίας αποτελεί κίνδυνο για την Ανατολική Μεσόγειο«Χαίρομαι που σε βλέπω. Παρακαλώ μεταφέρετε τους χαιρετισμούς μου στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη» είπε ο κ. Νετανιάχου υποδεχόμενος στο γραφείο του τον Νίκο Δένδια, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου του Ισραήλ. Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο κ. Νετανιάχου είπε πως σήμερα επεκτείνονται προς κάθε κατεύθυνση, εστιάζοντας στα κοινά γεωστρατηγικά συμφέροντα της Ελλάδας και του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε πως το Ισραήλ παρακολουθεί σοβαρά κάθε επιθετικότητα από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ εξέφρασε στον κ. Δένδια τη βούληση της χώρας του να διευρύνει περαιτέρω τους οικονομικούς δεσμούς με την Ελλάδα, κάνοντας ειδική μνεία στον επιχειρηματικό και τουριστικό τομέα.

Τέλος, εξέφρασε τη χαρά του λέγοντας «βλέπω ότι η Ελλάδα τα πάει καλά».

PM Netanyahu: "Secondly, we want to continue expanding our economic ties and of course our tourist ties and business ties. We will discuss this gladly and again I am glad to see that Greece is doing well.”

— PM of Israel (@IsraeliPM) August 13, 2020