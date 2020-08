«Το μήνυμα προς την Τουρκία είναι σαφές: σταματήστε τις προκλήσεις και ας αρχίσουμε να συζητάμε. Ως πολιτισμένοι γείτονες μόλις συνάψαμε μια πολύ σημαντική συμφωνία με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας, μια συμφωνία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως προσχέδιο για άλλες στην περιοχή», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN και στη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ, λίγες ώρες μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των 27 ηγετών της ΕΕ, όπου έθεσε το θέμα των τουρκικών προκλήσεων, αλλά και μετά το νέο μήνυμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον Ερντογάν να σταματήσει τις γεωτρήσεις.

Υπάρχει πάντα χώρος για να αλλάξει η Τουρκία την προσέγγισή της αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι αν συνεχίσει σ’ αυτήν την πορεία, θα υπάρξουν συνέπειες και θα έθετε σε κίνδυνο τη σχέση της με την Ευρώπη, ανέφερε ο πρωθυπουργός και τόνισε: «Επειδή αυτού του είδους οι προκλήσεις απλώς δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες. Όχι μόνο από την Ελλάδα ή την Κύπρο αλλά από την Ευρώπη στο σύνολό της».

«Αυτό που βιώσαμε τον τελευταίο χρόνο, αφότου ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, είναι μια αύξηση στο επίπεδο των προκλήσεων από την Τουρκία σε διάφορα μέτωπα. Αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα δεν είναι ένα μεμονωμένο συμβάν. Ο λόγος της διαφοράς μας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Και αυτό που είπαμε καθαρά στην Τουρκία είναι ότι πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε ως πολιτισμένοι γείτονες και, αν δεν μπορούμε να το επιλύσουμε οι δυο μας να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο και να αποφασίσει εκ μέρους μας. Αλλά αυτό που δεν μπορούμε να ανεχθούμε είναι οι μονομερείς ενέργειες από την Τουρκία, να διεκδικεί αυτό που εμείς θεωρούμε την ελληνική ΑΟΖ και την Τουρκία να στέλνει όχι μόνο ένα ερευνητικό σκάφος αλλά και σημαντικό αριθμό πολεμικών σκαφών. Υπάρχει κίνδυνος για ταχεία κλιμάκωση της έντασης.

»Είχαμε ένα επεισόδιο την περασμένη εβδομάδα, με δύο σκάφη που συγκρούστηκαν και αυτό δεν είναι κάτι που θέλουμε να δούμε στην περιοχή. Ασφαλώς θα υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας αλλά δεν θα είμαστε ποτέ εκείνοι που θα επιδιώξουν την κλιμάκωση. Αλλά προφανώς αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν έχουμε κάθε λίγο τον μισό τουρκικό στόλο να πλέει στο Αιγαίο ή την ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να διεξάγεις εξωτερική πολιτική, εάν στηρίζει το διεθνές δίκαιο και στηρίζεις τις καλές σχέσεις γειτονίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Αυτό που κάνει η Τουρκία είναι να συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Αν θεωρεί αμφισβητούμενες τις περιοχές, που εμείς θεωρούμε μέρος της ελληνικής ΑΟΖ, θα έπρεπε να καθίσουν μαζί μας να το συζητήσουμε. Δεν θα αποδεχτούμε τετελεσμένα γεγονότα ως αποτέλεσμα των τουρκικών προκλήσεων. Και αυτή δεν είναι μόνο δική μου άποψη. Είναι μια πρόκληση για την ΕΕ, για τον κόσμο. Για αυτό βλέπετε το γαλλικό ναυτικό, την ΕΕ να στηρίζει την Ελλάδα και την Κύπρο, για αυτό βλέπετε τις ΗΠΑ να στέλνουν ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι ο μοναδικός τρόπος για να επιλυθεί το ζήτημα είναι η τήρηση του διεθνούς δικαίου. Η αίσθησή μου είναι ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη.

»Αυτή η συμπεριφορά δεν απειλεί μόνο τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά τη συνολική σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο. Εξ ου και είναι επίσης μεγάλο θέμα ανησυχίας για την Ευρώπη στο σύνολό της και το ΝΑΤΟ. Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ αλλά η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται με τρόπο που θα περίμενε κανείς από έναν σύμμαχο. Έθεσα το θέμα στον γγ του ΝΑΤΟ (Γενς Στόλτενμπεργκ) και θα το θέσω ξανά.

Tensions between Greece and Turkey are ratcheting up after Turkey announced plans to keep exploring for gas in the eastern Mediterranean. Greek PM @kmitsotakis says “my message to Turkey is very simple: stop the provocations and let’s start talking as civilized neighbors.” pic.twitter.com/5Rik6fkg8M

— Christiane Amanpour (@camanpour) August 19, 2020