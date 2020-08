Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε την Τουρκία να απέχει από μονομερείς ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο, προσθέτοντας πως υπάρχει αυξανόμενη απογοήτευση για την τουρκική συμπεριφορά, στις δηλώσεις του μετά το πέρας του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχει συμφωνία για να προετοιμασθούν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Ευχαρίστησε επίσης τη Γερμανία για τις προσπάθειες που κατέβαλε για να βρεθούν λύσεις ανάμεσα σε Ελλάδα-Κύπρο και Τουρκία, τονίζοντας πως θα πρέπει να βρεθεί ένα μονοπάτι για να γίνουν υγιέστερες οι σχέσεις ανάμεσα σε ΕΕ και Τουρκία.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μου είχε ζητήσει να παρουσιάσω προτάσεις. Παρουσίασα τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα είναι πιθανές κυρώσεις κατά ατόμων, μετά κατά κεφαλαίων και πλοίων, μπορούμε να ασκήσουμε κυρώσεις για συμμετοχή σε ενέργειες που θεωρούμε παράνομες, απαγορεύοντας τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων, τεχνολογίας κλπ. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε μέτρα κατά δράσεων σε διάφορους τομείς, όπου η τουρκική οικονομία σχετίζεται περισσότερο με την ευρωπαϊκή. Γενικότερα πάντως εστιάζουμε σε ό,τι έχει να κάνει με ενέργειες που θεωρούμε παράνομες, Αρχικά πάντως είναι οι κυρώσεις κατά ατόμων αλλά υπάρχουν πολλές υποδομές και πολλές οικονομικές πτυχές που συνδέονται με αυτές τις ενέργειες και αυτές θα πρέπει να στοχεύσουμε πριν πάμε σε ευρύτερης κλίμακας κυρώσεις», είπε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας.

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει από τη μία το ζήτημα των γεωτρήσεων σε αμφισβητούμενα ύδατα, όπου υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης και απαιτείται παρέμβαση, όπως κάνει για παράδειγμα η Γερμανία, και είναι άλλο πράγμα οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. Είναι σαφές ότι το ένα θέμα αφορά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και το άλλο πρέπει να λυθεί με τη βοήθεια της Κομισιόν γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν την Κοινότητα. Σίγουρα θα συζητήσουμε για όλα με την Τουρκία. Θα μιλήσουμε για εκκρεμότητες που δηλητηριάζουν τις σχέσεις μας, όμως τώρα αυτό που επείγει και μας πιέζει είναι να λύσουμε το θέμα των γεωτρήσεων και την παρουσία τουρκικών πλοίων στα ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα, κάτι που είναι επικίνδυνο» είπε.

Watch live around 2 PM: press conference with @HeikoMaas & @JosepborrellF at the end of #Gymnich meeting of EU foreign ministers. #EU2020DE #EuropeUnited https://t.co/lxGqopNCuF

— EU2020DE (@EU2020DE) August 28, 2020