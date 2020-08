Κλιμακώνεται για ακόμα μια φορά η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αν οι Έλληνες επιχειρήσουν να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα, δεν είναι αυτό αιτία πολέμου; Αν δεν είναι αυτό, τότε τί είναι; δήλωσε ο τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι στο Anadolu με την Αθήνα να απαντά άμεσα σε σκληρή ανακοίνωση

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Η πρωτοφανής αντίληψη της Τουρκίας ότι δύναται να απειλεί με τη χρήση βίας γειτονικές της χώρες, όταν αυτές ασκούν τα νόμιμα δικαιώματά τους, αντίκειται στον σύγχρονο πολιτικό πολιτισμό αλλά και σε θεμελιώδεις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου», τονίζει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών σχολιάζοντας τις σημερινές δηλώσεις του αντιπροέδρου της Τουρκίας.

«Καλούμε την Τουρκία να αντιληφθεί ότι το Διεθνές Δίκαιο και οι αξίες επί των οποίων οικοδομήθηκε η σύγχρονη διεθνής τάξη δεσμεύουν όλα τα κράτη του κόσμου», αναφέρει και προσθέτει: «Δεν εφαρμόζονται επιλεκτικά και αποτελεί ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να τις υπερασπιστεί αφού η παραβίασή τους σηματοδοτεί μέγιστους κινδύνους». «Η Τουρκία δεσμεύεται από το ‘Αρθρο 2 (4) του Χάρτη των Η.Ε., μεταξύ άλλων. Αν έχει διαφορετική αντίληψη, ας το δηλώσει ρητά».«Σε κάθε περίπτωση, της υπενθυμίζουμε ότι η άσκηση δικαιωμάτων κυριαρχίας της Ελλάδας δεν υπόκειται σε καμίας μορφής τουρκική αρνησικυρία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Nέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας

Ο τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας μιλώντας στο Anadolu. Ο Φουάτ Οκτάι κάλεσε την ΕΕ να δείξει ίση μεταχείριση απέναντι στην Ελλάδα και την Τουρκία, όσον αφορά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αποκλειστική συνέντευξη στο πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει πως “η Τουρκία περιμένει ίση μεταχείριση και κανείς δεν πρέπει να περιμένει από την Άγκυρα να κάνει ένα βήμα πίσω, στο πλαίσιο αυτής της δίκαιης μεταχείρισης των δύο χωρών.

Κάθε ημέρα… και μια navtex

Nέα ειδοποίηση εκδόθηκε την Παρασκευή από το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό και αναφέρει πως θα πραγματοποιήσει ασκήσεις με πυρά στην ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα, νότια της Μερσίνα και βόρεια της Κύπρου. Η ειδοποίηση ισχύει από σήμερα 29 Αυγούστου ως τις 11 Σεπτεμβρίου. Μόλις την προηγούμενη ημέρα, την Πέμπτη, είχε εκδοθεί navtex για την περίοδο 1 ως 2 Σεπτεμβρίου για την ανατολική Μεσόγειο, με την οποία η Άγκυρα ενημέρωνε πως το Oruc Reis θα πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή, συνοδευόμενο από άλλα ερευνητικά σκάφη, το Cengiz Han και το Ataman, όπως γράφει η Daily Sabah.

H νέα τουρκική οδηγία αναφέρει:

TURNHOS N/W : 1088/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 29 AUG-11 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

35 36.55 N – 032 29.80 E

35 11.82 N – 033 00.85 E

35 26.50 N – 033 18.23 E

35 50.73 N – 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

Δένδιας Deutsche Welle: Κυρώσεις εάν η Τουρκία δεν συμμορφωθεί

Σε συνέντευξή του στη Deutsche Welle ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η συμφωνία και η απόφαση της Ε.Ε. σε περίπτωση που η Τουρκία δεν επιστρέψει στο δρόμο της λογικής είναι να υπάρχουν κυρώσεις. «Εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας, αποφασίσαμε ότι, σε περίπτωση που η Τουρκία δεν επιστρέψει στο δρόμο της λογικής, αν δεν επιστρέψει στη διαδικασία του διαλόγου, σε μία διαδικασία κατά την οποία ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας θα είναι απαραίτητος, οι κυρώσεις θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Αυτό συμφωνήθηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε επιτυχία για την κοινή ευρωπαϊκή οικογένεια την απόφαση της Ε.Ε. να εξετάσει την επιβολή κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας. Όπως επισημαίνει μάλιστα, η Τουρκία δεν αντιλαμβάνεται τα όρια, τα οποία είναι το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας.