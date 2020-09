Ο Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε πως «καμία ελληνική κυβέρνηση δε συζητά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών» και πρόσθεσε πως η Τουρκία δεν έχει κανέναν λόγο στα Δωδεκάνησα, γιατί δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος. Επίσης, τόνισε πως η Ελλάδα θα κάνει τα πάντα για να διαφυλάξει την εθνική της κυριαρχία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως για να υπάρξει επικοινωνία μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χρειάζεται εμπιστοσύνη και προετοιμασία και ότι αν υπάρξουν αυτά τα δύο δεν αποκλείεται κάποια συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών. Όσον αφορά το Κυπριακό, σημείωσε πως «είμαστε συντονισμένοι με την Κύπρο σε όλα τα θέματα».

«Η Ελλάδα επέλεξε τον διάλογο, η Τουρκία την αδιαλλαξία» ανέφερε ο πρωθυπουργός στην 75η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με θέμα: «Το μέλλον που θέλουμε, τα Ηνωμένα Έθνη που χρειαζόμαστε». Και πρόσθεσε: «Στη Γενική Συνέλευση πέρυσι, είχα επισημάνει την πρόθεσή μου να τείνω χείρα φιλίας και συνεργασίας στον Πρόεδρο Eρντογάν. Μίλησα ακόμη και για την προθυμία μου να ενεργήσει η Ελλάδα ως γέφυρα που θα βοηθήσει την Τουρκία να προσεγγίσει την Ευρώπη. Δυστυχώς, παρά το ότι η Ελλάδα έθεσε την εμπιστοσύνη, τον διάλογο και την κατανόηση στο επίκεντρο μιας εξωτερικής πολιτικής βασισμένης σε αξίες, η Τουρκία απάντησε με κλιμάκωση, προκλήσεις, παραπληροφόρηση και επιθετικότητα. Ενώ η Ελλάδα επέλεξε τον δρόμο του διαλόγου με καλή πίστη, η Τουρκία επέλεξε τον δρόμο της αδιαλλαξίας».

Democracy and rule of law underpin the values and principles at the heart of the United Nations. The challenges we face in 2020 may be different from those of the post-war years, but in many respects, they are just as significant, just as momentous. #UNGA https://t.co/8FvQYoE0ww

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 25, 2020