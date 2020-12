Την επίτευξη συμφωνίας, επί της αρχής, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά με τη μελλοντική σχέση μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου χαιρετίζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, η συμφωνία αυτή θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας νέας, δυνατής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο παραμένει αναπόσπαστο μέλος της Ευρώπης.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών προσβλέπει στην εφαρμογή της συμφωνίας και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τέλος, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μισέλ Μπαρνιέ, «για την ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά τους στην επίτευξη της συμφωνίας».

Μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις, πυρετώδεις διαπραγματεύσεις, πολλά κενά και ατελείωτες ώρες συζητήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία για τη μετα-Brexit εποχή.

Με συγκινητικούς τόνους, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι «πετύχαμε μια καλή συμφωνία». Επισήμανε ότι «μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα απ’ ό,τι ξεχωριστά» και πρόσθεσε: «Η συμφωνία είναι δίκαιη, ισορροπημένη και σωστή». «Οι διαπραγματεύσεις ήταν εξαιρετικά δύσκολες», τόνισε και συμπλήρωσε: «Ήταν πολλά τα διακυβεύματα, πρόκειται για μια συμφωνία για την οποία άξιζε να δώσουμε τη μάχη».

It was worth fighting for this deal.

We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.

Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020