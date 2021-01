Σε εξέλιξη είναι η Σύνοδος Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης των ευρωπαίων ηγετών, για το ζήτημα του εμβολιασμού. Σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έθεσε τους βασικούς άξονες της συζήτησης των «27», οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από την αναχαίτιση της πανδημίας. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε εν όψει σημαντικών συζητήσεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες για τα επόμενα βήματα αναχαίτισης της πανδημίας.

Πιο αναλυτικά, οι ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για:

Ένα από τα βασικά θέματα της τηλεδιάσκεψης, είναι η πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο θα διευκόλυνε τις μετακινήσεις χωρίς την ανάγκη πραγματοποίησης τεστ για κορονοϊό σε όλους τους ταξιδιώτες. Υπέρ της πρότασης έχουν ταχθεί η Κομισιόν, αρκετές χώρες της ΕΕ και η IATA. Ωστόσο, δεν συμφωνεί η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, η οποία είπε ότι δεν αναμένει οριστικές αποφάσεις από την τηλεδιάσκεψη. Σε συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο άφησε να εννοηθεί ότι σε αυτή τη φάση δεν προτίθεται να συμφωνήσει σε ταξιδιωτικές διευκολύνσεις μέσω πιστοποιητικού εμβολιασμού που θα ισχύουν για ολόκληρη την ΕΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση αν θα εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί και για εκείνους που έχουν εμβολιαστεί, η καγκελάριος απάντησε ότι το θέμα δεν τίθεται για όσο διάστημα παραμένει άγνωστο αν όσοι έχουν εμβολιαστεί μεταδίδουν τον κορoνοϊό ή όχι. Επίσης δεν είναι γνωστό αν τα εμβόλια που κυκλοφορούν θα εξακολουθούν να είναι αποτελεσματικά και στην περίπτωση των μεταλλαγμένων στελεχών του φονικού ιού, που θα εμφανιστούν στην πορεία. Ένας άλλος αστάθμητος παράγοντας είναι, σύμφωνα με την καγκελάριο, κατά πόσο οι εταιρείες που παράγουν τα εμβόλια θα είναι σε θέση να προμηθεύσουν τις απαιτούμενες ποσότητες εμβολίων.

Μιλώντας μάλιστα για την Γερμανία, ανέφερε ότι ελπίζει ότι η Γερμανία θα διαθέτει αρκετές ποσότητες εμβολίου έτσι ώστε να μπορεί καθένας που θα το θελήσει, να εμβολιαστεί, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Άφησε δε ανοικτό – ως «έσχατο μέσο» , όπως είπε, ακόμα και το κλείσιμο των γερμανικών συνόρων, ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημίας.

«Το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν αφορά τον περιορισμό της δυνατότητας των ανθρώπων να ταξιδέψουν», αναφέρει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στο Twitter, στα αγγλικά, εν όψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

«Αφορά τη διεύρυνση της ελευθερίας των μετακινήσεων, χρησιμοποιώντας μια απλή, ψηφιακή λύση που μπορεί να κάνει τις οικονομίες μας να κινηθούν ξανά», προσθέτει και επισυνάπτει το άρθρο του στο EurActiv με την επισήμανση: «Προσδοκώ να το συζητήσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

The vaccination certificate is not about restricting people’s ability to travel. It’s about opening up the freedom of movement using a simple, secure digital solution that can get our economies moving again. Looking forward to discussing this at the #EUCO. https://t.co/UJBDeoi1uh

