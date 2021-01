«Μάθαμε ότι πρέπει ν’ ακούμε τους ειδικούς και τους επιστήμονες και να παίρνουμε νωρίς αποφάσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετικά με τα διδάγματα της πανδημίας, κατά τη διάρκεια σχετικής συζήτησης στο πλαίσιο της διαδικτυακής συνόδου του World Economic Forum.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι καταφέραμε στην Ελλάδα να χειριστούμε καλά το πρώτο κύμα, ενώ, με το δεύτερο κύμα το Νοέμβριο, προχωρήσαμε σ’ ένα αυστηρό lockdown που «πόνεσε» οικονομικά, αλλά ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει για να μην εξαπλωθεί ο ιός.

