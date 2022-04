Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι απέστειλε επιστολή εκ μέρους της διακομματικής ηγεσίας του Κογκρέσου στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία τον προσκαλεί να μιλήσει σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 στις 11:00 π.μ.

As our world faces a pivotal moment in the fight between the forces of democracy & autocracy, the transatlantic alliance remains vital to the future of freedom in the world. We look forward to hearing his message of democratic values as we continue to strengthen our partnership.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) April 28, 2022