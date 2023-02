Κυριάκος Μητσοτάκης – σεισμός Τουρκία: Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους που έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης στην Τουρκία και τη Συρία που δοκιμάζονται από τον καταστροφικό σεισμό με τους εκατοντάδες νεκρούς.

«Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι από τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία. Τα βαθύτατα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, οι σκέψεις μας σε όλους τους πολίτες που επηρεάζονται» ανέφερε στο twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα κινητοποιεί τις υποδομές της και θα βοηθήσει άμεσα», συμπλήρωσε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Deeply saddened by the devastating earthquake disaster in Türkiye and Syria. Our heartfelt condolences go out to the families of the victims and our thoughts are with all the people affected. Greece is mobilizing its resources and will assist immediately.

