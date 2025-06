Πώς και πόσο θα ζήσετε περισσότερο σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο Μπράιαν Τζόνσον

Ο δισεκατομμυριούχος Μπράιαν Τζόνσον ισχυρίζεται ότι για κάθε χρόνο που περνά, το σώμα του γερνά μόλις επτάμισι μήνες. Οραματιστής της τεχνολογίας και φανατικός της μακροζωίας, ο Τζόνσον έχει δημιουργήσει το “Blueprint Protocol”, ένα αυστηρό πρόγραμμα παρακολούθησης που στοχεύει στο να περνάει ο χρόνος με την όσο το δυνατόν λιγότερη βιολογική φθορά. Με αυτό του το πείραμα, φιλοδοξεί όχι απλώς να ζήσει περισσότερο, αλλά να «νικήσει» το γήρας.

Η καθημερινότητα του Τζόνσον: Ένα πρόγραμμα χωρίς περιθώρια λάθους

Όπως διαβάζουμε στο mamamia.com.au, η καθημερινότητά του είναι χρονομετρημένη με ακρίβεια λεπτού. Σταματά να τρώει στις 11 π.μ., δεν αγγίζει το αλκοόλ, αποφεύγει τον ήλιο, ακολουθεί αυστηρό πρόγραμμα ύπνου και καταναλώνει έναν εντυπωσιακό κατάλογο συμπληρωμάτων. Παράλληλα έχει δοκιμάσει μεταγγίσεις πλάσματος από τον έφηβο γιο του και πειραματικά φάρμακα. Κι όμως, δηλώνει περήφανα ότι έχει τους καλύτερους δείκτες υγείας στον πλανήτη.

Σίγουρα, η μακροζωία έχει εξελιχθεί σε διεθνή τάση. Τα μπάνια με πάγο, η διαλειμματική νηστεία, τα συμπληρώματα και η παρακολούθηση του σακχάρου στο αίμα έχουν γίνει καθημερινότητα για χιλιάδες ανθρώπους. Η παγκόσμια αγορά της μακροζωίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 δισ. δολάρια μέχρι το 2035, ενώ στο TikTok υπάρχουν πάνω από 1,5 εκατομμύριο βίντεο με το hashtag #antiageing.

Η νέα γενιά της μακροζωίας: Από το TikTok στα εργαστήρια του Χάρβαρντ

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γενετικής του Χάρβαρντ Ντέιβιντ Σινκλέρ, η έκρηξη ενδιαφέροντος δεν είναι τυχαία. Ο ίδιος, στο βιβλίο του Lifespan. Why We Age – and Why We Don’t Have To, εξηγεί πως η κατανόηση της γήρανσης σε μοριακό επίπεδο έχει προοδεύσει δραματικά, ειδικά μετά την πανδημία που μας έφερε όλους αντιμέτωπους με τη θνητότητα.

Ο Σινκλέρ έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακές έρευνες, όπως η αναστροφή της ηλικιακής τύφλωσης σε ποντίκια, αποδεικνύοντας πως η γήρανση δεν είναι μονόδρομος. Με βάση τη θεωρία του, το σώμα μας χάνει «νεανική πληροφορία», την οποία μπορούμε ίσως να εμποδίσουμε, όπως το λογισμικό σε έναν υπολογιστή.

Η αναζήτηση της αθανασίας δεν είναι καινούργια. Από τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας και την Αμβροσία μέχρι τις «μπλε ζώνες» της Ικαρίας και της Οκινάουα, οι άνθρωποι πάντα προσπαθούσαν να ζήσουν περισσότερο. Όμως τώρα, για πρώτη φορά, μπορούμε να μετρήσουμε την πρόοδο με ακρίβεια. Μπορούμε να βλέπουμε αριθμητικά πώς και πόσο άσχημα γερνάμε —και να παρέμβουμε.

Σήμερα, υπάρχουν τρεις μεγάλες εξελίξεις που κάνουν τη μακροζωία εφικτή για όλους. Πρώτον, μπορούμε να μετρήσουμε τη βιολογική ηλικία μέσω DNA. Δεύτερον, ανακαλύφθηκαν γονίδια και μόρια, όπως οι ενισχυτές NAD, που επιβραδύνουν τη γήρανση. Τρίτον, απλές συνήθειες —λιγότερο φαγητό, άσκηση, σάουνα, ύπνος και μείωση του στρες— έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Πίσω από όλη αυτή την επιστήμη, υπάρχει ένα βαθιά ανθρώπινο κίνητρο: η αγάπη. Ο Σινκλέρ ασχολήθηκε με τη μακροζωία βλέποντας τα αγαπημένα του πρόσωπα να υποφέρουν και να φεύγουν από «αναπόφευκτες» ασθένειες. Όμως εκείνος δεν το αποδέχθηκε. Πίστεψε πως η γήρανση είναι μια διαδικασία που μπορούμε να κατανοήσουμε και να ελέγξουμε.

Το μέλλον της υγείας: AI, εξατομίκευση και προληπτική ιατρική

Το μέλλον προμηνύεται ακόμα πιο συναρπαστικό. Ο Σινκλέρ προβλέπει ότι σε 10 χρόνια θα χρησιμοποιούμε εξατομικευμένα εργαλεία υγείας, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που θα αναλύει δείκτες και θα προβλέπει ασθένειες πριν εμφανιστούν. Η μακροζωία παύει πλέον να είναι φαντασία και γίνεται μια πιθανότητα —όχι μόνο να ζούμε περισσότερο, αλλά και να ζούμε καλύτερα.