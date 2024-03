Πώς μπορώ να βάλω την υπογραφή μου στο ψήφισμα για τα Τέμπη

Σε εξέλιξη είναι το ψήφισμα για την τραγωδία στα Τέμπη, μέσα από το change.org, που έχει ευαισθητοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Η διαδικασία για να ψηφίσει κάποιος είναι απλή.

Πώς ψηφίζω για τα Τέμπη

Αρχικά μπαίνετε στην πλατφόρμα change.org

Γράφετε το όνομα, το επίθετο και το email σας. Στη συνέχεια «κλικάρετε» αν θέλετε το όνομά σας να φαίνεται στο ψήφισμα ή όχι.

Αμέσως μετά θα σας έρθει ένα email που θα γράφει «please take a quick second to confirm your email address» δηλαδή «παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό για να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας».

Στο email αυτό θα υπάρχει ένας σύνδεσμος - λινκ με κόκκινο χρώμα που θα γράφει «πατήστε εδώ για να επιβεβαιώσετε την υπογραφή σας» και αμέσως θα βγείτε πάλι στο περιβάλλον της ιστοσελίδας change.org.

Τότε θα δείτε στην οθόνη σας ένα μήνυμα που θα γράφει ή να δώσετε κάποια λεφτά (τα οποία πάνε στην ιστοσελίδα και δεν έχουν καμία σχέση με τα Τέμπη) ή να κοινοποιήσετε. Αν επιλέξετε την κοινοποίηση βοηθάτε περισσότερο στο να μαζευτούν κι άλλες υπογραφές.

Τέλος, όταν ολοκληρώσετε την παραπάνω διαδικασία θα σας ζητηθεί ή να υπογράψετε ή να παραλείψετε 10 άλλα ψηφίσματα.

Ποιο είναι το κείμενο για το οποίο ψηφίζετε

«Οι Έλληνες πολίτες απαιτούν από τη Βουλή, την έναρξη των διαδικασιών, για την αναθεώρηση του συντάγματος και την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, καθώς και την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, όταν προκύπτει ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων.

Η ατιμωρησία πολιτικών προσώπων δεν συνάδει με την ηθική ούτε με τη δημοκρατία, αρετές για τις οποίες είμαστε περήφανοι!

Κατά τη διαδικασία θα σας ζητηθεί χρηματικό ποσό, το οποίο είναι προαιρετικό και δεν αφορά τον σύλλογο ΤΕΜΠΗ 2023, αλλά την πλατφόρμα που φιλοξενεί το ψήφισμα.

Επιλέγετε την κοινοποίηση αντί της κατάθεσης χρημάτων, με email επιβεβαίωσης, ώστε να είναι έγκυρη η υπογραφή σας».