Ποσοστό επιτυχίας σχεδόν 30% για το Citroen C3 Rally2

Στην εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία RC2, όπου ανταγωνίζονται πέντε μάρκες, το Citroen C3 Rally2 έχει επιδείξει τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητά του στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Και πραγματικά, ήταν μία εντυπωσιακή αρχή για την σεζόν.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC2)

Τον Ιανουάριο, ο Yohann Rossel εξασφάλισε μια υπέροχη νίκη στην κατηγορία WRC2 στο εμβληματικό Ράλι Μόντε Κάρλο οδηγώντας το Citroën C3 Rally2 του, το οποίο διαχειριζόταν η ομάδα PH Sport. Στο βάθρο ανέβηκε μαζί του ο αδερφός του Leo (3η θέση), επίσης πίσω από το τιμόνι ενός Citroën C3 Rally2. Η σημασία αυτού του διπλού βάθρου επιβεβαιώθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα από μια ακόμη νίκη του Yohann Rossel στον ασφάλτινο αγώνα στο Ράλι Islas Canarias - Ράλι Ισπανίας, και από δύο ακόμη βάθρα WRC2 στις χωμάτινες ειδικές διαδρομές του Ράλι Πορτογαλίας και του Ράλι Ακρόπολις.

Ανεξάρτητα από την επιφάνεια ή τις συνθήκες, το Citroen C3 Rally2 έχει αποδείξει την απόδοση και την αξιοπιστία του στο υψηλότερο επίπεδο του σπορ. Λίγο μετά τα μέσα της σεζόν, και με το Ράλι Φινλανδίας να έχει ολοκληρωθεί, ο Yohann Rossel και ο συνοδηγός του Arnaud Dunand βρίσκονται δεύτεροι στο πρωτάθλημα WRC2, μόλις τρεις βαθμούς πίσω από τους πρωτοπόρους, ενώ η ομάδα PH Sport είναι επικεφαλής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ομάδων WRC2.

Το C3 Rally2 σε όλο τον κόσμο

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλι της FIA, όπου το RC2 είναι η κορυφαία κατηγορία που προσελκύει περίπου 30 αυτοκίνητα ανά αγώνα, το Citroën C3 Rally2 έχει κατακτήσει δύο εντυπωσιακά βάθρα: στο Ράλι Sierra Morena με τον Yoann Bonato και στο Ράλι Ουγγαρίας με τον Mads Ostberg, ο οποίος κατέχει αυτήν τη στιγμή την τρίτη θέση στην κατάταξη του πρωταθλήματος.

Ο Yoann Bonato έχει κερδίσει πέντε βάθρα σε πέντε ράλι που συμμετείχε στο γαλλικό ασφάλτινο πρωτάθλημα - συμπεριλαμβανομένων τριών νικών - και διεκδικεί τον έκτο εθνικό τίτλο πίσω από το τιμόνι του Citroen C3 Rally2.

Στην Ιταλία, ο Andrea Crugnola έχει πετύχει δύο νίκες και βρίσκεται δεύτερος στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό Campionato Italiano Assoluto Rally.

Σε 328 ράλι που συμμετείχε μέχρι τις 30 Ιουλίου 2025, με συνολικά πάνω από 650 εκκινήσεις, το Citroen C3 Rally2 έχει κερδίσει 94 αγώνες, σε Αργεντινή, Καναδά, Ακτή Ελεφαντοστού, Μεξικό, Χιλή, Κατάρ, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία.

Το Citroen C3 Rally2 θριάμβευσε φέτος στην ευρωπαϊκή, αμερικανική, αφρικανική και ασιατική ήπειρο με ένα εξαιρετικό ποσοστό επιτυχίας 28,7%.