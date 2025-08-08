Προσοχή με νέα απάτη για επιστροφή φόρου - Το ύποπτο email που δεν πρέπει να ανοίξετε

Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες προς ανυποψίαστους πολίτες καθώς επιτήδειοι στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα με ύποπτους και επιβλαβείς συνδέσμους με μοναδικό σκοπό να καταφέρουν να υφαρπάξουν χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το νέο μήνυμα επικαλείται επιστροφή φόρου στο οποίο καλούνται οι αποδέκτες να πατήσουν ειδικό σύνδεσμο το οποίο θα τους παραπέμψει σε πλατφόρμα του Taxis ώστε να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να εισάγουν τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Μάλιστα το μήνυμα φέρει ως επικεφαλίδα φωτογραφία με το εθνόσημο προκειμένου να γίνει πιο «πιστευτό». Σημειώνεται δε πως στο τέλος το κείμενο είναι ανυπόγραφο.

Συγκεκριμένα στο μήνυμα που αποστέλλεται γράφονται τα εξής:

Νέα φορολογική επιστροφή

Αυτό το μήνυμα χρησιμεύει ως υπενθύμιση ότι η κυβέρνηση έχει θέσει σε αναμονή την επιστροφή φόρου σας λόγω έλλειψης πληροφοριών. Για να λάβετε την επιστροφή σας, ακολουθήστε τις ασφαλείς οδηγίες που παρέχονται παρακάτω και κάντε κλικ στον σύνδεσμο.

Ολοκλήρωση της επιστροφής φόρου.

Σας παρέχονται είκοσι τέσσερις ώρες για να ολοκληρώσετε όλες τις διαδικασίες, προκειμένου να επιταχυνθεί η επεξεργασία. Μετά από αυτό, ο σύνδεσμος θα αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.

Όλες οι πληροφορίες σας θα εξεταστούν σχολαστικά από το προσωπικό μας. Αναμένεται ότι η επιστροφή σας θα επεξεργαστεί εντός τριών εργάσιμων ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς.

Προσοχή ηλεκτρονική απάτη

Οδηγίες προστασίας για να μην πέσετε θύμα διαδικτυακής απάτης

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι αρμόδιοι φορείς, συνεργάζονται σε εκστρατείες που σκοπό έχουν να προστατεύσουν τους πολίτες από τις ηλεκτρονικές απάτες. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ελληνική Αστυνομία και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, προωθούν καμπάνιες ως ασπίδα προστασίας κατά των ψηφιακών απατών. Πώς μπορεί λοιπόν να προστατευθεί κανείς, για να μην πέσει θύμα;

Στην περίπτωση μηνυμάτων που φέρονται να προέρχονται από τράπεζες, είναι καλό να θυμόμαστε πως εάν προκύψει κάποιο σημαντικό ζήτημα, ο πελάτης θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος στον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό του. Επίσης, σε καμία περίπτωση μία τράπεζα δεν θα ζητούσε τον κωδικό «PIN» της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή ακόμα και τον κωδικό πρόσβασης του τραπεζικού λογαριασμού μέσω e-banking.

Είναι απαραίτητο να εγκαθιστούμε ένα αντιικό πρόγραμμα στον υπολογιστή μας και να ενημερώνουμε την τελευταία έκδοση του προγράμματος περιήγησης.

Να προσέχουμε λεπτομέρειες, όπως ορθογραφική λάθη ή συντακτικά.

Να μην πατάμε σε καμία περίπτωση τον ηλεκτρονικό σύνδεσμό και να μη λαμβάνουμε συνημμένα αρχεία που συνοδεύουν τα μηνύματα αυτά.

Ακόμα κι αν προβληματιζόμαστε, μπορούμε να καλούμε τηλεφωνικά την τράπεζα που συνεργαζόμαστε, προκειμένου να ενημερωθούμε υπεύθυνα από κάποιον συνεργάτη της.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείχνουν και οι παραλήπτες sms που ζητούν τον κωδικό «PIN» ή τον κωδικό πρόσβασης στον τραπεζικό τους λογαριασμό ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά διαπιστευτήρια ασφαλείας, όπως το username του e-banking.

Και φυσικά, αν κάποιος υποψιάζεται είτε ότι έχει πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης, είτε έχει υποπέσει στην αντίληψή του κάτι σχετικό, μπορεί να κάνει την καταγγελία του ακόμη και μέσω gov.gr ή να επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με τους ακόλουθους τρόπους:

Τηλέφωνο : 11188

Email: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος: