🔴⚪🏆We Are The Champions!⚪🔴

3️⃣8️⃣ Championships

1️⃣2️⃣ Championships in a Row

2️⃣2️⃣ Doubles

3️⃣1️⃣2️⃣ Titles in major sports#osfp #Olympiacos #OlympiacosSFP #Waterpolo #WaterpoloΜen #A1PoloΜen2024 pic.twitter.com/5b8FizFueo