«Viral» έχει γίνει τις τελευταίες ώρες φωτογραφία της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία κρύβει το πρόσωπό της μέσα στο σακάκι της, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση στο κοινοβούλιο της Ρώμης.

Η φωτογραφία αναπαράχθηκε από όλα τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αλλά και από την Wall Street Journal, στο πρωτοσέλιδό της.

Το όλο συμβάν σχετίζεται με ομιλία της Ιταλίδας πρωθυπουργού στη Bουλή. Κατά τη διάρκεια ενός σύντομου διαλόγου, ο επικεφαλής των Ιταλών οικολόγων Άντζελο Μπονέλι είπε στην Μελόνι «να μην τον κοιτάζει με βλέμμα που προκαλεί έντονη ανησυχία».

Meloni head in jacket pic on front page of WSJ - TopNews - https://t.co/BZ1MQACoJc https://t.co/JyTGZF0iAg