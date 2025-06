Public: Αναπτύσσει το δίκτυο καταστημάτων με 3 νέα μεγάλα καταστήματα εντός του έτους

Το Public Group συνεχίζει δυναμικά την υλοποίηση του τριετούς επενδυτικού πλάνου ύψους €10 εκατ., επεκτείνοντας και αναβαθμίζοντας το δίκτυο φυσικών καταστημάτων του σε Ελλάδα και Κύπρο. Μέχρι το τέλος του έτους, εντάσσονται τρία νέα μεγάλα καταστήματα, ενισχύοντας την παρουσία των Public σε στρατηγικές τοποθεσίες στην Αττική και τη νησιωτική Ελλάδα. Τα Public διευρύνουν το δίκτυο λιανικής τους, το οποίο, μαζί με τις επεκτάσεις των υφιστάμενων καταστημάτων, θα ξεπερνά τα 100.000 τ.μ. συνολικής επιφάνειας.

Τα νέα καταστήματα σε Ίλιον και Ηράκλειο Κρήτης, καταγράφουν ήδη υψηλές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της μάρκας Public και τη θετική αποδοχή από τις τοπικές αγορές. Σε συνέχεια αυτών, τρία νέα καταστήματα Public σε Smart Park, Πατήσια και ένα δεύτερο μεγάλο κατάστημα στην Κέρκυρα, θα ανοίξουν τις πόρτες τους εντός του έτους, προσφέροντας στους καταναλωτές την πληρέστερη γκάμα άμεσα διαθέσιμων προϊόντων τεχνολογίας και οικιακών συσκευών. Επιπλέον, έχουν ήδη συμφωνηθεί 2 καταστήματα που θα ανοίξουν στις αρχές του 2026 στην Αττική και την Πελοπόννησο. Τέλος, εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό άλλα 3 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο (Λεμεσό) φτάνοντας το συνολικό αριθμό νέων καταστημάτων στα 10.

Εντός του καλοκαιριού, θα γίνουν και τα εγκαίνια των ανακαινισμένων καταστημάτων σε Μαρούσι (Λεωφ. Κηφισίας 49) και Αγία Παρασκευή (Λεωφ. Μεσογείων 402), τα οποία φιλοξενούν την κατηγορία των οικιακών συσκευών με νέα αισθητική και έμφαση στην εμπειρία πελάτη. Το Public Περιστερίου (Εθνικής Αντιστάσεως 27) επεκτείνεται με νέο όροφο αφιερωμένο στις μεγάλες οικιακές συσκευές και προϊόντα τεχνολογίας. Παράλληλα, ανακαίνιση δρομολογείται και στα δύο καταστήματα της Πάτρας με ολοκλήρωση εντός του φθινοπώρου. Η προσθήκη της κατηγορίας οικιακών συσκευών στα καταστήματα του Πειραιά, Ιωαννίνων και Βόλου ενίσχυσε το συνολικό προϊοντικό μείγμα, προσφέροντας πλέον και σε αυτές τις γεωγραφικές περιοχές ολοκληρωμένες λύσεις οικιακών συσκευών, σε συνδυασμό με τις ευέλικτες υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης που διαθέτουν τα Public. Συνολικά, το δίκτυο καταστημάτων των Public, θα αριθμεί 64 καταστήματα, εκ των οποίων τα 55 θα διαθέτουν οικιακές συσκευές.

Τα Public συνεχίζουν να επενδύουν και σε καινοτόμες υπηρεσίες. Μέσα από τη δημοφιλή υπηρεσία «Τα Πάντα Άτοκα χωρίς κάρτα», δίνεται η δυνατότητα για αγορές με άτοκες δόσεις έως και 36 μήνες, απαντώντας άμεσα στις σύγχρονες ανάγκες ρευστότητας των νοικοκυριών. Με την υπηρεσία “All in One Delivery”, οι καταναλωτές απολαμβάνουν παράδοση και εγκατάσταση της οικιακής τους συσκευής σε μία μόνο επίσκεψη, με δυνατότητα απόσυρσης της παλαιάς συσκευής και έκδοση κουπονιού ανακύκλωσης. Ταυτόχρονα, η “Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής” εξασφαλίζει επιπλέον σιγουριά στην αγορά, με Public επιστροφή € στο Wallet σε περίπτωση που το ίδιο προϊόν εντοπιστεί φθηνότερα εντός 14 ημερών σε άλλο οργανωμένο λιανέμπορο. Τέλος, με το πρόγραμμα επιβράβευσης Public+, τα μέλη κερδίζουν Public επιστροφή ευρώ στο Public Wallet για μελλοντικές αγορές, ενισχύοντας την αίσθηση ανταμοιβής και μακροχρόνιας σχέσης με την μάρκα.

Τα Public, υλοποιούν με συνέπεια το επενδυτικό πλάνο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για ισχυρή φυσική παρουσία, φέρνοντας την εμπειρία Public σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου.