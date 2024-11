Πύραυλοι ATACMS: Μπορούν να αλλάξουν το ρου του πολέμου στην Ουκρανία ή όχι

Το «πράσινο φως» από την Ουάσιγκτον για χρήση των βαλλιστικών πυραύλων ATACMS από την Ουκρανία για πλήγματα στην ρωσική ενδοχώρα έως και 300 χιλιόμετρα από τα σύνορα είναι η είδηση της ημέρας στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μπορεί όμως αυτό το όπλο να χαρακτηριστεί -σε αυτή τη χρονική στιγμή- παράγοντας που θα αλλάξει τα δεδομένα (game changer); Το Κίεβο πίεζε από την αρχή του πολέμου, πριν από 1.000 ημέρες για την αποδέσμευση του όπλου που εκτοξεύεται από το πυραυλικό εκτοξευτή HIMARS, αλλά μέχρι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνταν ακόμα και την παράδοση τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία.

Τώρα, όμως μόλις 45 ημέρες πριν την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ και ενόσω η Ρωσία αυξάνει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα και τη χρήση στρατιωτών από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν εκτιμάται ότι ακόμα και αν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται οι πύραυλοι ATACMS από την Ουκρανία δεν θα αλλάξουν δραματικά τα δεδομένα επί του πεδίου. Too few too late (πολύ λίγοι, πολύ αργά) όπως λένε οι αμερικανοί.

Ενόχληση στο Κίεβο από τη δημοσιοποίηση

Πάντως στο άκουσμα της είδησης το Κίεβο δεν ενθουσιάστηκε, αφενός γιατί επί δυο χρόνια το αίτημά του αγνοούνταν και αφετέρου επειδή η άδεια χρήσης δημοσιοποιήθηκε. «Τα χτυπήματα δεν γίνονται με λόγια. Αυτά τα πράγματα δεν ανακοινώνονται. Οι πύραυλοι θα μιλήσουν από μόνοι τους» τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η στροφή της αμερικανικής πολιτικής φέρεται να έρχεται ως απάντηση στην ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων για την υποστήριξη της Ρωσίας στη συνοριακή περιοχή του Κουρσκ, όπου η Ουκρανία έχει καταλάβει εδάφη από τον Αύγουστο.

Ανήσυχη η Ρωσία

Βέβαια, ακόμα και σε ψυχολογικό επίπεδο η γνώση εκ μέρους της Μόσχας, ότι οι Ουκρανοί μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν, έστω λίγα, βλήματα τύπου ATACMS που μπορούν να πλήξουν στόχους σε βάθος 300 χιλιομέτρων μέσα στο ρωσικό έδαφος προκαλεί ανησυχία. Μάλιστα, η Μόσχα διαμήνυσε αμέσως μόλις έγινε γνωστή η απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνουν «λάδι στη φωτιά», ενώ ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως «πάνε για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν ο πατέρας του έχει την ευκαιρία για ειρήνη. Για ενδεχόμενο παγκόσμιας σύρραξης μίλησε και ο Κιμ Γιονγκ Ούν, ενώ ο Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε τις χώρες της ΕΕ να δωσούν επίσης έγκριση στην Ουκρανία για χρήση των όπλων τους.

Με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να έχει προειδοποιήσει ότι τέτοιου είδους πλήγματα θα ισοδυναμούσαν με άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη σύγκρουση, Ρώσοι αξιωματούχοι μίλησαν για κίνδυνο έναρξης του τρίτου παγκοσμίου πολέμου ενώ το Κρεμλίνο κατηγόρησε τον Μπάιντεν ότι τροφοδοτεί την ένταση.

«Είναι προφανές ότι η απερχόμενη κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον σκοπεύει να λάβει μέτρα ώστε να συνεχίσει να ρίχνει λάδι στη φωτιά και να προκαλεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης» σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ποιοι είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι Atacms

Οι πύραυλοι τύπου ATACMS είναι τακτικά συμβατικά όπλα που εκτοξεύονται από τα συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών HIMARS και Μ-270. To HIMARS μπορεί να εκτοξεύσει έναν Atacms ενώ το M-270 μέχρι δυο.

Πρόκειται για βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς που έχει δυο εκδόσεις μία με εμβέλεια 165 χλμ. και μια επαυξημένου βεληνεκούς που φτάνει σε αποστάσεις έως και 300 χλμ.

Βαλλιστικοί πύραυλοι ATACMS έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για να πλήξουν ρωσικές αεροπορικές βάσεις στην Κριμαία και στρατιωτικές θέσεις στην περιοχή Ζαπορίζια, αλλά αυτά τα πλήγματα είχαν γίνει μετά από προετοιμασία εκ μέρους του αμερικανικού στρατού.

Είναι game changer;

Μπορεί, λοιπόν, αυτό το όπλο να αλλάξει τον ρου της πολεμικής σύρραξης; Λίγο δύσκολο, καθώς θα πρέπει να στηθεί μια τεράστια αλυσίδα επιμελητειακής υποστήριξης προκειμένου μεγάλος αριθμός τέτοιων πυραύλων να φτάσει στην Ουκρανία και εκεί να αποθηκευτούν επιτυχώς σε χώρους που δεν θα αποκαλυφθούν από τους Ρώσους. από εκεί θα πρέπει να μεταφερθούν και πάλι χωρίς να πληγούν στο ανατολικό μέτωπο. Και πάλι όμως η χρήση τους μπορεί να είναι πολύ περιορισμένη. Βασικός παράγοντας είναι οι εκτοξευτές. Ο μοναδικός φορέας εκτόξευσης Atacms που μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν οι Ουκρανοί είναι οι HIMARS και από τους οποίους διαθέτουν μόλις μερικές δεκάδες.