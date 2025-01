Ρεάλ Μαδρίτης: «Συμφώνησε με τον Τεό Μαλεντόν»

Théo Maledon and Real Madrid agreed for season 2025-26, I was learnt.



🏀Le premier recrutement du Real Madrid pour la saison prochaine est Théo Maledon



💣El Real Madrid tiene atado al escolta francés Maledon para el próximo verano, nos informan

