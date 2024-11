Remember remember the 5th of November: Πώς η θρυλική φράση μπορεί να αλλάξει νόημα

«Remember, remember, the 5th of November

The Gunpowder Treason and plot;

I know of no reason why Gunpowder Treason

Should ever be forgot».

Οι διάσημοι αυτοί στίχοι αφιερωμένοι στη νύχτα της 5ης Νοεμβρίου 1605 όταν ο Γκάι Φοκς προσπάθησε (ανεπιτυχώς) να ανατινάξει το Βρετανικό Κοινοβούλιο στην περιβόητη «Συνωμοσία της Πυρίτιδας», έρχονται πλέον να «στολίσουν» μία διαφορετική ημέρα, 419 χρόνια μετά.

Θα μου πείτε τώρα, τι σχέση μπορεί να έχουν κάποιοι στίχοι που έγιναν δημοφιλείς (κυρίως) λόγω της ταινίας «V for Vendetta» με τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ; Κι όμως, όλα έχουν σχέση αν μιλάμε για το πολιτικό γίγνεσθαι στον κόσμο.

Ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται να πιστεύουν πολλοί στα social media που προσπαθούν να συνδέσουν τα δύο αυτά γεγονότα. Κοινή συνισταμένη και των δύο γεγονότων, όλως περιέργως, τα απολυταρχικά καθεστώτα: Από τη μία, τα γεγονότα που οδήγησαν στη «Συνωμοσία της Πυρίτιδας» προκλήθηκαν κυρίως από την τυραννική βασιλεία της Αγγλίας, Ιακώβου Α’ και τα σκληρά μέτρα που είχε λάβει απέναντι στους Καθολικούς. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Γκάι Φοκς θεωρείται ως ήρωας στη Βρετανία.

Το «Make America Great Again» το νέο «England Prevails»;

Από την άλλη, έχουμε μία κρίσιμη εκλογική διαδικασία, που αναμένεται να εξελιχθεί σε θρίλερ, στην οποία ένα (πολύ) πιθανό αποτέλεσμα είναι η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτός είναι και ο λόγος των παραλληλισμών που γίνονται με την 5η Νοεμβρίου καθώς πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται πως αν έρθει ξανά στην εξουσία ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, τα πράγματα θα «ξεφύγουν» οδηγώντας στη δημιουργία ενος καθεστώτος που θα θυμίζει αρκετά τη «χιτλερική Αγγλία» του μότο «England prevails» που παρουσιάστηκε στην ταινία του «V for Vendetta».

Ο φασίστας Τραμπ και ο Χίτλερ

Παρατραβηγμένο σενάριο λέτε; Ο άλλοτε προσωπάρχης του Τραμπ, Τζον Κέλι, πάντως δεν φείδεται χαρακτηρισμών όταν αναφέρεται στο πρώην αφεντικό του. «Ασφαλώς και ανταποκρίνεται στον γενικό ορισμό του φασίστα, σίγουρα» ανέφερε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Times, ενώ θυμήθηκε και παλιά σχόλια του Τραμπ περί... Χίτλερ: «Σχολίασε πάνω από μια φορά ότι “ξέρετε, ο Χίτλερ έκανε επίσης μερικά καλά πράγματα”», προσθέτοντας πως, κατά τη γνώμη του, ο κ. Τραμπ έχει «ελλείψεις» στη γνώση της Ιστορίας.

Προφανώς ο καθένας μπορεί να ψηφίσει όποιον γουστάρει. Αυτό είναι και το νόημα της Δημοκρατίας άλλωστε. Αλλά μήπως αυτός ο κανόνας θα έπρεπε να ισχύει για αυτούς που επίσης ασπάζονται τη Δημοκρατία;

Τροφή για σκέψη καθώς αν τα πράγματα «στραβώσουν», δεν θα υπάρχει κάποιος «τρομοκράτης V» να διορθώσει τα πράγματα...