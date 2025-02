SAG Awards 2025: Οι λαμπερές παρουσίες και οι μεγάλοι νικητές

Μια βραδιά γεμάτη λάμψη ήταν η χθεσινή, που πραγματοποιήθηκε η 31η τελετή απονομής των βραβείων Screen Actors Guild (SAG) στο Λος Άντζελες με οικοδέσποινα την Κρίστεν Μπελ και πλήθος celebrities που έδωσαν το παρών.

SELENA GOMEZ (Photo by Amy Sussman/Getty Images)

Μεγάλοι νικητές οι Ντέμι Μουρ, Τιμοτέ Σαλαμέ, Κίερεν Κάλκιν και Ζόι Σαλντάνα που πήραν το «πράσινο φως» για τα Όσκαρ - ενώ οι τρεις από τους τέσσερις μάλιστα θεωρούνται φαβορί στις κατηγορίες τους - που θα απονεμηθούν στις 2 Μαρτίου στο Λος Άντζελες.

Καλύτερος ηθοποιός ο Τιμοτέ Σαλαμέ που κέρδισε για την ερμηνεία του ως Μπομπ Ντίλαν στην ταινία «A Complete Unknown».

Brooke Shields (Photo by Emma McIntyre/WireImage)

Καλύτερη ηθοποιός, η Ντέμι Μουρ που αναδείχθηκε νικήτρια για τον ρόλο της στην ταινία «The Substance», παίρνοντας μάλιστα το τρίτο βραβείο «Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας» που κέρδισε φέτος, μετά τη νίκη στις Χρυσές Σφαίρες και τη διάκριση στα Critic’s Choice Awards.

Η ηθοποιός κατά την διάρκεια της ομιλίας της είπε ότι όταν έγινε μέλος του SAG, «άλλαξε η ζωή της επειδή απέκτησε νόημα, της έδωσε σκοπό και κατεύθυνση. «Ήμουν ένα παιδί που δεν είχε κανένα σχέδιο ζωής και σίγουρα δεν ήξερε τίποτα για την υποκριτική, αλλά έβλεπε, άκουγε και έμαθε από όλους εσάς. Όλοι ήσασταν οι μεγαλύτεροι δάσκαλοί μου. Είμαι τόσο ευγνώμων που συνέχισα αυτά τα τόσα χρόνια να μπορώ να προσπαθώ και μερικές φορές να πετυχαίνω και μερικές φορές να αποτυγχάνω, αλλά να μπορώ να συνεχίσω. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς την υποστήριξη της απίστευτης ομάδας μου» εξήγησε.

Jamie Lee Curtis (Photo by Frazer Harrison/WireImage)

Το βραβείο του «Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου πήρε ο Κίερεν Κάλκιν (A Real Pain), ενώ Καλύτερη για τον Β’ Γυναικείο Ρόλο αναδείχθηκε η Ζόι Σαλντάνα (Emilia Perez).

Καλύτερο Σύνολο Καστ σε Ταινία: Η ταινία «Conclave» που αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία αυτή. Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά ο Μάρτιν Σορτ που βραβεύθηκε για τον ρόλο του στη σειρά «Only Murders in the Building».

Pamela Anderson (Photo by Neilson Barnard/Getty Images)

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά η Τζιν Σμαρτ που κέρδισε για την ερμηνεία της στη σειρά «Hacks». Καλύτερο Σύνολο Καστ σε Δραματική Σειρά: Shogun. Καλύτερο Σύνολο Καστ σε Κωμική Σειρά: «Only Murders in the Building»

Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεταινία ή μίνι σειρά: Κόλιν Φάρελ (The Penguin). Καλύτερη Ηθοποιός σε Τηλεταινία ή mini σειρά: Τζέσικα Γκαννινγκ (Baby Reindeer).

Jane Fonda (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)

Αξίζει να αναφερθεί ότι η θρυλική ηθοποιός και ακτιβίστρια Τζέιν Φόντα τιμήθηκε με το «Βραβείο Σταδιοδρομίας» για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Στην ομιλία της κάλεσε το Χόλυγουντ να υψώσει το ανάστημά του απέναντι στις προκλήσεις των καιρών, με όπλο την ενσυναίσθηση. «Αυτό που εμείς οι ηθοποιοί, δημιουργούμε είναι η ενσυναίσθηση. Η δουλειά μας είναι να κατανοήσουμε έναν άλλο άνθρωπο τόσο βαθιά ώστε να μπορούμε να αγγίξουμε την ψυχή του» είπε χαρακτηριστικά ενώ αναφέρθηκε στην καριέρα της και στην επιστροφή στην υποκριτική μετά από 15 χρόνια απουσίας. «Έκανα μια από τις πιο επιτυχημένες ταινίες μου στα 80. Και πιθανότατα στα 90, θα κάνω μόνη μου ακροβατικά σε μια ταινία δράσης» δήλωσε.