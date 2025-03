Σαν σήμερα καταγράφηκε η λέξη ΟΚ: Η παράξενη ιστορία του «Όλα Καλά» και η μάχη για την «πατρότητα»

Υπάρχουν κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως φυλής και γλώσσας και τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε το λεξιλόγιο μας χωρίς αυτές. Η πιο χαρακτηριστική, προφανώς, είναι το γνωστό σε όλους μας ΟΚ. Πώς όμως βγήκε η πιο διάσημη συντομογραφία του κόσμου;

Θα πρέπει να ανατρέξουμε σε μία ημέρα, σαν σήμερα, την 23η Μαρτίου του 1839. Ήταν η εποχή που ξεκίνησε μία... μόδα στις εφημερίδες της Βοστόνης να χρησιμοποιούν φράσεις και συντομογραφίες από ανορθόγραφες λέξεις, θέλοντας να προσθέσουν μία πιο... ανάλαφρη και χιουμοριστική πλευρά στις ειδήσεις.

Έτσι, άρχισαν να κυκλοφορούν «πρωτότυπες λέξεις» σε μορφή συντομογραφίας, όπως το ΟW («oll wright», όλα εντάξει), Η έκφραση «no use», που σημαίνει «δεν ωφελεί», γραφόταν «know yuse» ή ΚΥ, ενώ τo «no go», δηλαδή «δεν προχωράει», έγινε «know go» ή KG.

Με τον ίδιο τρόπο προέκυψε και το ΟΚ, το οποίο προερχόταν από την ανορθόγραφη γραφή του «all correct» (όλα καλά) που οι τότε γραφιάδες μετέτρεψαν σε «all korrect».

Το «survivor» OK και ο ρόλος του τηλέγραφου

Αν και οι αναγνώστες διασκέδαζαν με τα εν λόγω ευφυολογήματα, η συγκεκριμένα μόδα άρχισε να φθίνει σιγά σιγά, αλλά υπήρξε μία λέξη που έμεινε. Ναι, καλά καταλάβατε. Ο λόγος για το ΟΚ, το οποίο άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως, όχι μόνο από τις εφημερίδες, αλλά και κανονικά στην ομιλία από τους αναγνώστες. Μέσα σε ένα χρόνο, το χρησιμοποιούσαν όλοι, ενώ έφτασε να ιδρυθεί και πολιτικός σύλλογος ονόματι (τι άλλο;) ΟΚ.

Βέβαια, το συγκεκριμένο όνομα προτιμήθηκε λόγω των αρχικών από το παρατσούκλι του υποψηφίου τότε για την προεδρία των ΗΠΑ, Μάρτιν Βαν Μπιούρεν, το προσωνύμιο του οποίου ήταν «Old Kinderhook», δηλαδή ο γέρος από το Κίντερχουκ, την περιοχή στη Νέα Υόρκη από την οποία καταγόταν.

Οι... αθεόφοβοι όμως (και πλέον ευρηματικοί) αντίπαλοι του Βαν Μπιούρεν άρχισαν να χρησιμοποιούν και αυτοί το «ΟΚ» για να τον τρολάρουν και άρχισαν να δημιουργούν δικές τους πιθανές έννοιες, που κάθε άλλο παρά τιμητικές ήταν για τον Αμερικανό πολιτικό. Μία τέτοια έκφραση ήταν το «Out of Kash, Out of Kredit, Out of Klothes» που συνέχιζε τη χιουμοριστική παράδοση της ανορθογραφίας και σήμαινε «Χωρίς μετρητά, χωρίς πίστωση, χωρίς ρούχα».

Η συντομογραφία πάντως έμεινε και διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι εκείνη την εποχή ξεκινούσε η χρήση του τηλέγραφου και το «ΟΚ» ήταν εκεί, μια εύχρηστη συντομογραφία που έμπαινε σχεδόν παντού.

Φωτ.: Pixabay

Από τη δεκαετία του 1870 και μετά, έμελλε να γίνει ο πιο συνηθισμένος τρόπος απάντησης στα τηλεγραφήματα και έτσι δεν αποτελεί έκπληξη που κατάφερε αργότερα να γίνει η πιο διάσημη αμερικανική λέξη.

Πόθεν προκύπτει το ελληνικό «όλα καλά»

Αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν και την εκδοχή ότι το ΟΚ προέρχεται από την ελληνική φράση «όλα καλά».

Μάλιστα υπήρξαν αναφορές που υποστήριζαν ότι το «ΟΚ» γραφόταν από παλιούς Έλληνες μετανάστες που δούλευαν στο λιμάνι της Βοστόνης και πως από εκεί πήραν την ιδέα οι τοπικές εφημερίδες. Μία θεωρία που ξέφτισε γρήγορα καθώς το 1839 δεν ήταν η εποχή της μετανάστευσης στον Νέο Κόσμο για τους Έλληνες.

Η αλήθεια είναι πως από κάποιο σημείο και μετά, κυρίως από τις αρχές του 20ού αιώνα, υπήρξε μία σχεδόν καθολική «αμνησία» αναφορικά με την προέλευση της λέξης, με αποτέλεσμα πολλές χώρες και φυλές να διεκδικήσουν την «πατρότητά» του.

Έτσι, «ξεφύτρωσαν» πολλές διαφορετικές θεωρίες για την προέλευση του ΟΚ. Από το ελληνικό «Όλα Καλά» και το λατινικό «Omnes Korrecta» μέχρι τα γερμανικά alles korrekt (όλα σωστά) ή Ober-Kommando (κορυφαία εντολή), πολλοί λαοί θέλησαν να χριστούν ως ο τόπος προέλευσης του ΟΚ, αν και τελικά φαίνεται πως τους κέρδισε η... ανορθόγραφη φαντασία κάποιων εκδοτών στη Βοστώνη.

Βέβαια, μιας που το «Όλα Καλά» είναι από μία άποψη όντως η προέλευση της διάσημης συντομογραφίας, όλοι κατέληξαν ευχαριστημένοι. «Με το να ξεχνάμε από πού προήλθε το "ΟΚ", το κάναμε να ανήκει σε όλους μας».