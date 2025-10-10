Σχολικά γεύματα: Όλα τα δημοτικά σχολεία που εντάσσονται στο πρόγραμμα

Εκδόθηκε το ΦΕΚ που ορίζει ότι 1.918 δημοτικά σχολεία σε 153 δήμους όλης της χώρας εντάσσονται φέτος στη δράση σίτισης μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:



«Διπλασιάσαμε τα σχολεία στα οποία θα διανέμονται κάθε μέρα σχολικά γεύματα. Το σχολικό έτος 2025-2026, 1.918 σχολικές μονάδες θα λαμβάνουν ζεστά γεύματα για τις μαθήτριες και τους μαθητές τους».

Πάνω από 231.000 μερίδες καθημερινά

Η κ. Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι στο πρόγραμμα εντάσσονται 53 νέα δημοτικά σχολεία από όλη τη χώρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μαθητών που ωφελούνται σημαντικά:



«Πάνω από 231.000 μερίδες θα διανέμονται καθημερινά, προσφέροντας στα παιδιά ποιοτικό φαγητό στα σχολεία τους», ανέφερε.



Η υπουργός σημείωσε επίσης ότι η δράση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης. «Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Όταν αναλάβαμε το 2019, σχολικά γεύματα διανέμονταν στο 23,6% των σχολείων. Σήμερα, το πρόγραμμα καλύπτει το 45% των δημοτικών της χώρας».



Επισήμανε ότι το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες, αλλά και στο δημογραφικό ζήτημα: «Είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς να γνωρίζουν ότι το μεσημεριανό γεύμα του παιδιού τους είναι μια παροχή που καλύπτεται από την Πολιτεία. Αυτή η μέριμνα είναι εθνική προτεραιότητα».