Σε ποιον ανήκει το megayacht με την Bugatti Chiron πάνω του;

Το Seven Sins του Βέλγου εκατομμυριούχου Hugo Verlinden φιλοξένησε πάνω του μία Bugatti Chiron στο Grand Prix του Μονακό για την Formula 1 . Αυτή ήταν μία ιδέα του Tom Claeren απλά για να κάνει εντύπωση. Και τα κατάφερε.



Η μητέρα μου λέει πως: «Σε κανέναν δεν αρέσει η επίδειξη». Λοιπόν, έκανε λάθος. Εάν η επίδειξη γίνεται με κάποια χάρη, κομψότητα και ακριβώς στην κατάλληλη ποσότητα τότε δημιουργεί εμπνευσμένο (και ίσως γοητευτικό) περιεχόμενο. Αυτό έγινε και στο Grand Prix του Μονακό, όπου η επίδειξη γεννά ιδέες. Αυτή την εποχή του χρόνου, η επίδειξη έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει μια μάλλον τυπική εμφάνιση σε viral στιγμή.

Αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Για να ξεχωρίζεις στo πιο πλούσιο κράτος του κόσμου σημαίνει να σκέφτεσαι έξω από τα δεδομένα. Αυτό κάνει ο influencer και σκηνοθέτης Tom Claeren, ο οποίος κατάφερε να κάνει υπογραφή του το: «υπερ σπάνιο πολυτελές αυτοκίνητο σε ένα βραβευμένο σούπερ γιοτ».

Για δεύτερη φορά, ο Claeren προκαλεί πολύ θόρυβο στο διαδίκτυο και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης επειδή τοποθέτησε ένα υπεραυτοκίνητο από τη μαρίνα του Μονακό σε ένα πολυτελές σκάφος. Πέρυσι, ήταν μια Ferrari F40 που ήρθε να «προσγειωθεί» στο κατάστρωμα στην πλώρη ενός superyacht για να τιμήσει την 80η επέτειο του Grand Prix.



Το κόλπο επαινέστηκε παγκοσμίως για το πόσο τολμηρό ήταν. Πήρε δημοσιότητα πέρα από τον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας ή του γιοτ. Με άλλα λόγια, ήταν η επιβεβαίωση για τον Claeren ότι ήταν μια καλή διαφημιστική επιλογή, κάτι που επανέλαβε.

Πώς να απογειώσεις μια Chiron

Φέτος, ο Claeren, συνεργάστηκε με τη Libertex, την Boutsen Classic Cars και με την υποστήριξη του περιοδικού Hello Monaco, έκανε μια Bugatti Chiron να «πετάξει». Όπως και με την F40, η πτήση ήταν σύντομη αλλά παρόλα αυτά θεαματική, καθώς το υπεραυτοκίνητο των 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πέρα από ένα «κόλπο» που έγινε για να κερδίσει την προβολή στα μέσα ενημέρωσης και τα socials, αυτή ήταν μια κίνηση μάρκετινγκ. Ο Claeren είναι ειδικός στο ψηφιακό μάρκετινγκ – μερικοί τον αποκαλούν influencer πολυτελείας – και είναι επίσης έμπειρος κινηματογραφιστής και μοντέρ βίντεο.



Στη συνέχεια, υπήρχε το ερώτημα του «σημείου προσγείωσης» που είχε επιλέξει ο Claeren για τη Chiron. Όσο εντυπωσιακό κι αν είναι αυτό το υπεραυτοκίνητο από κάθε άποψη, η διαφορά στο να γίνει αυτό το κόλπο αληθινό θέαμα έγκειται στην εύρεση του τέλειου σούπερ γιοτ για να το συνδυάσει. Ο Claeren επέλεξε το Seven Sins, ένα σκάφος αναψυχής που ξεχωρίζει για τον υπέροχο σχεδιασμό και την αξιοζήλευτη συλλογή βραβείων, πέρα από το ενδιαφέρον όνομα.

Το Seven Sins είναι ένα σούπερ γιοτ Sanlorenzo του 2017, το πρώτο μοντέλο της νέας σειράς 52 Steel με συνολικό μήκος 52 μέτρα (170 πόδια) και εκτιμώμενη αξία 25 εκατομμύρια δολάρια. Σαφώς δεν είναι το μεγαλύτερο ή το πιο ακριβό, πόσο μάλλον το πιο πολυτελές superyacht που κυκλοφορεί, αλλά είναι πανέμορφο.

Το Seven Sins ανήκει στον Βέλγο εκατομμυριούχο Hugo Verlinden και διαθέτει εξωτερικό/ εσωτερικό σχεδιασμό από την Officina Italiana Design και διαμονή στο σκάφος για έως και 10 επισκέπτες.

Το Seven Sins κινείται από δύο πετρελαιοκινητήρες Caterpillar 2.000 ίππων και έχει μέγιστη ταχύτητα 17 κόμβων (31,5 km/h). Η αυτονομία είναι σταθερά 4.400 ναυτικά μίλια.

Ο Verlinden χρησιμοποιεί το Seven Sins για προσωπική χρήση του και της οικογένειάς του , προσφέροντας το για ναύλωση τον υπόλοιπο χρόνο. Τα megayacht ναυλώνονται για τιμές που ξεκινούν από 300.000 € την εβδομάδα τη θερινή περίοδο και 277.000 € την εβδομάδα το χειμώνα.

Κάποιος πλήρωσε πολλά χρήματα για να κάνει εντύπωση στο Μονακό και τα κατάφερε.