Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Νίσυρο - Στα 100 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Σεισμός έντασης 4,7 Ρίχτερ εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης (13/8) στη θαλάσσια περιοχή της Νισύρου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τα χαρακτηριστικά του σεισμικής δόνησης ήταν τα εξής:

Χρόνος Γέννησης [GMT] : 13/08/2025 17:39:14.63

Μέγεθος : 4.7

Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 36.3272

Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 26.9028

Εστιακό Βάθος [km] : 122.0

Τοποθεσία : 38 Χλμ. ΝΔ της Νισύρου

Τι πρέπει να κάνεις κατά τη διάρκεια του σεισμού

Εάν είσαι μέσα σε κτίριο:

Μείνε στον χώρο που βρίσκεσαι και διατήρησε την ψυχραιμία σου.

Σκύψε, καλύψου κάτω από ένα γερό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο) και κράτησε με το χέρι σου το πόδι του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλο έπιπλο, σκύψε μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σου και προστάτευσε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σου. Απομακρύνσου από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, φεγγίτες ή γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σε τραυματίσουν.



Eάν βρίσκεσαι σε εξωτερικό χώρο:

Απομακρύνσου από τις προσόψεις των κτιρίων, στύλους με ηλεκτροφόρα καλώδια ή άλλα επικίνδυνα σημεία (όσο αυτό είναι δυνατόν) και προφυλάξου κατάλληλα.

Απομακρύνσου από την ακτή. Ύστερα από ισχυρό σεισμό μπορεί να δημιουργηθούν θαλάσσια κύματα βαρύτητας (tsunamis).

Απομακρύνσου, όσο μπορείς, από σημεία που μπορεί να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα.



Eάν οδηγείς:

Μείωσε την ταχύτητα του αυτοκινήτου σου, και στάθμευσε στο πιο κοντινό, ασφαλές σημείο, μακριά από προσόψεις κτιρίων, αερογέφυρες, ηλεκτροφόρα καλώδια κά. Φρόντισε να μην εμποδίζεις την κυκλοφορία.

Τι πρέπει να κάνεις μετά το σεισμό

Εφάρμοσε το προσεισμικό σχέδιο σου.

Εκκένωσε το κτίριο από το κλιμακοστάσιο, αφού πρώτα:

- φορέσεις κατάλληλα για την εποχή ρούχα και παπούτσια.

- κλείσεις τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού.

- πάρεις μαζί σου τα εφόδια έκτακτης ανάγκης που θεωρείς απαραίτητα.

Κατάφυγε στον προεπιλεγμένο ανοιχτό, κοντινό, ασφαλή χώρο (πάρκο, πλατεία κλπ). Μείνε μακριά από τις προσόψεις των κτιρίων ή άλλα επικίνδυνα σημεία.

Προσπάθησε να μην χρησιμοποιήσεις άσκοπα το τηλέφωνό σου ή το αυτοκίνητό σου. Οι γραμμές τηλεφωνίας πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία και οι οδικοί άξονες πρέπει να είναι ελεύθεροι.

Περίμενε μετασεισμούς. Οι μετασεισμοί που ακολουθούν έναν ισχυρό σεισμό μπορεί να προξενήσουν επίσης βλάβες στα κτίρια.

Βοήθησε συνανθρώπους σου που έχουν ανάγκη, ενημερώνοντας σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199, ΕΚΑΒ: 166).

Ενημερώσου από τους αρμόδιους φορείς και ακολούθησε πιστά τις οδηγίες τους. Μην πιστεύεις φήμες, δημιουργούν σύγχυση.