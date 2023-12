Μάχη με το σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου συνεχίζει να δίνει η Σελίν Ντιόν, την ώρα που η αδελφή της αποκαλύπτει ότι η τραγουδίστρια εξακολουθεί να «ονειρεύεται» να επιστρέψει στη σκηνή μια μέρα.

Η θρυλική Καναδή τραγουδίστρια δεν έχει πλέον «τον έλεγχο των μυών της», σύμφωνα με τη μεγαλύτερη αδελφή της, Κλοντέτ, όπως μετέδωσε η Daily Mail.

Έναν χρόνο αφότου η πασίγνωστη τραγουδίστρια του My Heart Will Go On αναγκάστηκε να ακυρώσει την παγκόσμια περιοδεία της, η αδελφή της άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να περάσει λίγος καιρός μέχρι η Σελίν Ντιόν να επιστρέψει στη σκηνή.

Η πάθηση της Σελίν Ντιόν, η οποία είναι ανίατη, αναγκάζει το σώμα να επιτίθεται στα ίδια του τα νευρικά κύτταρα και επηρεάζει σοβαρά την κινητικότητα.

«Εργάζεται σκληρά, αλλά δεν έχει τον έλεγχο των μυών της. Αυτό που μου ραγίζει την καρδιά είναι ότι ήταν πάντα πειθαρχημένη», δήλωσε η Κλοντέτ στο 7 Jours.



Και συνέχισε: «Είναι αλήθεια ότι και στα δικά μας όνειρα και στα δικά της ο στόχος είναι να επιστρέψει στη σκηνή. Με ποια ιδιότητα; Δεν ξέρω».

Η Κλοντέτ πρόσθεσε: «Οι φωνητικές χορδές είναι μύες και η καρδιά είναι επίσης ένας μυς. Επειδή πρόκειται για μία στο εκατομμύριο περιπτώσεις, οι επιστήμονες δεν έχουν κάνει τόσο μεγάλη έρευνα, επειδή δεν επηρεάζει πολλούς ανθρώπους».

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα της οικογένειας της Σελίν Ντιόν, Fondation Maman Dion, έχει κατακλυστεί από μηνύματα υποστήριξης προς τη σταρ.

Η Κλοντέτ δήλωσε: «Κάποιοι άνθρωποι έχουν χάσει την ελπίδα τους επειδή πρόκειται για μια ασθένεια που δεν είναι ευρέως γνωστή. Αν ξέρατε μόνο τον αριθμό των τηλεφωνημάτων που δέχεται το Ίδρυμα για τη Σελίν... Οι άνθρωποι μας λένε ότι την αγαπούν και προσεύχονται γι' αυτήν. Παίρνει τόσα πολλά μηνύματα, δώρα και ευλογημένους σταυρούς».