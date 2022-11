J2US: Ο Νίκος Κοκλώνης έχει… μάτι – Σόου με το νέο τραγούδι [Βίντεο] Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και αυτό το Just The Two Of Us προβλήθηκε από τη συχνότητα του Alpha, με τον Νίκο Κοκλώνη να έχει ετοιμάσει ξανά μια… φαντασμαγορική έναρξη για το σόου του.