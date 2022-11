«Μόνο τηλεόραση βλέπω πλέον, ούτε γκόμενο δεν βλέπω. Έχω πέσει με τα μούτρα στο γκομενιλίκι μου με την τηλεόραση», είπε με χιούμορ η παρουσιάστρια ενώ δεν έκρυψε πως θα ήθελε να συμμετέχει στο “J2US”.

«Ο Σταμάτης Φασουλής δεν έχει καμία σχέση με show, δεν είχε ποτέ ιδιαίτερο ταλέντο στο σόου αλλά… εκεί ο Σταμάτης. Δεν τον συμπαθώ κιόλας. Σου εύχομαι να μην τον μάθεις, φαντάσου κάνω και τον σταυρό μου. Δεν μου έκανε κάτι προσωπικά, θα τον είχα σφάξει. Το λέω για να μη σε στεναχωρήσει όπως στεναχώρησε πολλούς συναδέλφους από εμάς», σημείωσε η Βάσια Τριφύλλη.

Η Βάσια Τριφύλλη αναφέρθηκε και στο επεισόδιο ανάμεσα στη Σοφία Παυλίδου και τον Μάνο Παπαγιάννη, ξεκαθαρίζοντας: «Είχα πει στη Σοφία να μην το συνεχίσει. Ωραία, και τώρα αυτή κοιμάται πιο ήσυχη; Ποια είσαι κυρά μου που θα καταστρέψεις τον Μάνο Παπαγιάννη; Εν τη ρύμη του λόγου το είπα το “ανακατώστρα”, δεν το είπα ως επαγγελματική διαστροφή της κοπέλας».













Ξέσπασε σε κλάματα η Ιλάειρα Ζήση για την κριτική του Σταμάτη Φασουλή

Μόνο δειλή δεν είμαι που στέκομαι σε μια σκηνή και τραγουδάω, αναφέρει Ιλάειρα Ζήση για την κριτική του Σταμάτη Φασουλή. Αν και η Δέσποινα Βανδή έδωσε έμφαση στο ρεφρέν και το πόσο καλά η Ιλάειρα το τραγούδησε, ο Σταμάτης Φασουλής έδειξε το κάπως πιο αυστηρό του πρόσωπο, εστιάζοντας σε αυτά που δεν του άρεσαν. Πάνω στην σκηνή η Ιλάειρα φάνηκε ψύχραιμη όμως λίγο αργότερα, στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ξέσπασε σε κλάματα.

Μπορεί ο Μαυρίκιος και η Ιλάειρα να άκουσαν αρκετά θετικά σχόλια στο χθεσινό Just the 2 of Us όμως ο Σταμάτης Φασουλής ήταν λίγο πιο αυστηρός μαζί τους.

Ο κριτής του Just the 2 of Us σχολίασε ότι διέκρινε μια δειλία στην Ιλάειρα Ζήση, κάτι που φάνηκε πως την επηρέασε.

Όταν της έγινε ερώτηση για το αν είναι δειλή, τουλάχιστον όπως η ίδια υποστήριξε, η Ιλάειρα ξέσπασε σε κλάματα και τόνισε ότι προσπαθεί να κάνει κάτι που δεν ξέρει και δεν είναι σωστό να χαρακτηρίζεται για αυτό…













