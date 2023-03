Mετά το Knives Out, o Chris Evans και η Ana de Armas (έκλεψε τις εντυπώσεις ως Paloma στο No Time to Die) πρωταγωνιστούν ξανά μαζί σε μία απολαυστική (όπως φαίνεται από το trailer) ταινία δράσης.

Οι δυο τους έχουν παίξει και στο The Gray Man (πρωταγωνιστούσαν με τον Ryan Gosling).

To Ghosted έρχεται στις 21 Απριλίου στο Apple TV (CODA, Καλύτερη Ταινία στα περσινά Όσκαρ).

