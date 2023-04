Όσο εμείς απολαμβάνουμε τις ολιγοήμερες διακοπές του Πάσχα, στο μακρινό Los Angeles πραγματοποιείται ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ τστις ΗΠΑ, το Coachella.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πλήθος επωνύμων φορούν τα πιο εντυπωσιακά outfits και δίνουν το παρών στο λαμπερό event για τους λάτρεις της μουσικής και όχι μόνο.

View this post on Instagram

Aνάμεσα στους celebrities που έδωσαν το παρών ήταν η Irina Shayk, η οποία συνοδευόταν από τον Leonardo DiCaprio. Ο φωτογραφικός φακός τούς εντόπισε να διασκεδάζουν παρέα υπό τον ρυθμό της μουσικής, αδιαφορώντας πλήρως για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Were Leonardo DiCaprio and Bradley Cooper’s ex Irina Shayk cozying up at Coachella amid Maya Jama rumors? https://t.co/Q0Z3W8pwCH

— The Pakistan Times (@dapakistantimes) April 17, 2023