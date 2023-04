Survivor All Star: Ποιο είναι το νέο ζευγάρι – Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά όταν το έμαθε on air Survivor All Star: Η παρουσιάστρια ενημερώθηκε on air για το νέο ειδύλλιο στο ριάλιτι.