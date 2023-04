Λίγες ημέρες πριν από τη στέψη του, ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, Καμίλα, βρέθηκαν στη M&S Bank Arena του Λίβερπουλ και έκαναν τα αποκαλυπτήρια της σκηνής, που θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2023.

Το βασιλικό ζεύγος υποδέχθηκε ο Γενικός Διευθυντής του BBC, Tim Davie, μαζί με τους επικεφαλής της ομάδας παραγωγής του μουσικού διαγωνισμού.

Στη συνέχεια, Κάρολος και Καμίλα οδηγήθηκαν στον κεντρικό χώρο, όπου σε ειδική τελετή άναψαν τα φώτα για να αποκαλυφθεί η μεγαλόπρεπη σκηνή της Eurovision, η οποία έχει σχεδιαστεί να φαίνεται σαν «ν’ ανοίγει τις αγκάλες της προς την Ουκρανία».

Εκεί, ο Κάρολος και η Καμίλα συνάντησαν από κοντά τη δημιουργική ομάδα, τους παρουσιαστές, Julia Sanina, Hannah Waddingham, Scott Mills και Rylan Clark, ενώ μίλησαν με τη φετινή εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου, Mae Muller, αλλά και τον μουσικό διευθυντή της Eurovision 2023, Kojo Samuel.

WATCH: The King and Queen consort have offially unveiled the stage for the @Eurovision Finals in Liverpool next month.

They visited the @MandSBankArena and pushed the button to light up the set.#Eurovision #Eurovision2023 pic.twitter.com/LYqlOauTzo

— Chris Ship (@chrisshipitv) April 26, 2023